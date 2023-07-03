«دبي العالمية» تستقطب شركة «سينكو للذهب والألماس» الهندية

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، استقطاب شركة «سينكو للذهب والألماس» الهندية إلى دبي والتي تحظى بمكانة مرموقة في الهند رسختها على مدى خمسة عقود مع امتلاكها 139 صالة عرض، وتحقيقها مبيعات سنوية تقارب 450 مليون دولار.

ويعتبر الفرع الجديد للشركة في دبي أول صالة عرض لها خارج الهند.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تشكل قصة «سينكو» نموذجاً ملهماً للشركات التي نتطلع لاستقطابها إلى دبي، حيث نعتز بدورنا في مساعدة هذه الشركات على التوسع في دبي وتعتبر شركة «سينكو» إحدى أعرق علامات المجوهرات في شبه القارة الهندية، وقد قمنا بمساعدتها على الاستفادة من الفرص التي يتيحها قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات المزدهر في دبي. ومنذ تأسيس مكتبنا الخارجي في مومباي في 2018، واصلنا التزامنا الدائم بمساعدة أعضائنا على تعزيز علاقاتهم التجارية مع الهند، وتعزيز وعي الشركات الهندية حول مزايا تأسيس الأعمال في دبي.

وقال سوفنكار سين، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة «سينكو للذهب والألماس»: متفائلون ببدء نشاطاتنا وعملياتنا خلال الأشهر القليلة القادمة، ونعبر عن عميق شكرنا لغرفة دبي العالمية على مساعدتنا في تأسيس أعمالنا في دبي، ونمتلك نظرة إيجابية حول مستقبل أعمالنا في دبي وتعاوننا مع «الغرفة».

ولطالما كانت تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات من أكبر مجالات الاستيراد والتصدير بين الجانبين، حيث تمثل حوالي نصف التجارة السنوية المتبادلة بين الهند ودبي، وتعد دبي سوقاً جذابة للغاية لشركات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية، حيث تتمتع العديد من العلامات التجارية الهندية بحضور راسخ في الإمارة.

وبلغ عدد الشركات الهندية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 83.266 شركة هندية مع نهاية عام 2022، منها 11000 شركة جديدة انضمت في عام 2022 وحده.