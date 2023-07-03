«كهرباء دبي» تختتم دورة «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح النسخة الثانية من الدورة التدريبية «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة» للعام 2023، التي نظمها المركز بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي» للتعريف بالأنظمة والمحطات الشمسية الكهروضوئية. واستكمل 20 منتسباً الدورة التدريبية، وخاضوا الامتحان للحصول على شهادات في كفاءة تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.وتندرج الدورة التدريبية في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتمكين الكفاءات والخبرات الفنية للاحترافيين في الإمارات بمجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية. واستضاف مركز الابتكار ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الدورة التدريبية «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة» في إطار جهوده لتعزيز مكانته كمنصة تعليمية عالمية لاستضافة الفعاليات.