لجنة تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول

ترأس معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، بمقر الدائرة، الاجتماع الأول للجنة تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي لعام 3023 وذلك بحضور أعضاء اللجنة من كبار المسؤولين.

ورحب معالي رئيس دائرة الطاقة بالأعضاء متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم المستقبلية، كما قدم الشكر للجنة السابقة على إنجازاتها خلال الفترة الماضية، مؤكداً في الوقت نفسه على دور الشركاء الرئيسيين في دعم جهود دائرة الطاقة في تفعيل الإطار التنظيمي لتداول المواد البترولية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون المشتركة من خلال عرض الآلية المقترحة لمهام اللجنة وتشكيل فرق العمل ومستجدات الإطار التنظيمي لتداول المواد البترولية في الإمارة بما يتناسب مع متطلبات الأمن والسلامة والبيئة في التراخيص الممنوحة وأولويتها مما يدعم مساهمتها في اقتصاد الإمارة.

جدير بالذكر أن دائرة الطاقة في أبوظبي وفي إطار توليها لمهام السلطة المختصة وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2017 والقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، تعمل على تطوير المعايير والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.