أدنوك للغاز ترسي عقوداً بـ 1.3 مليار دولار لإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" اليوم، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 1.34 مليار دولار أميركي لإنشاء خط أنابيب جديد، لنقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية.

وقالت الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز إن العقود تمت ترسيتها على شركة بيتروفاك الإمارات وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة كات الدولية المحدودة لتوسعة شبكة خطوطها لأنابيب الغاز الطبيعي.

وبموجب العقود، سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد، الذي سيتم إنشاؤه في إطار برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات (ESTIDAMA) من طول شبكة خطوط أدنوك الحالية التي تبلغ 3200 كيلو متر إلى أكثر من 3500 كيلو متر، كما ستتيح هذه الزيادة نقل كميات أكثر من الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية. كما ستدعم هذه التوسعة الإستراتيجية نمو شركة أدنوك للغاز ومواصلة جهودها في توفير إمدادات غاز مستدامة تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وزيادة توسعها في السوق والوصول إلى عملاء جدد.

وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز " تساهم التوسعة الإستراتيجية لشبكة أنابيب الغاز في توفير إمدادات طاقة موثوقة، وتنافسية، مستدامة ونظيفة ومنخفضة التكاليف لمناطق مختلفة من الدولة وللقطاع الصناعي من خلال إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي، حيث سنستمر في دعم وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي مما يساهم في دعم نمو أدنوك للغاز والأطراف والجهات المعنية بها".

كجزء من برنامج أدنوك الناجح لتعزيز القيمة المحلية سيتم إعادة توجيه أكثر من 70% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي بهدف تعزيز أدائه ودعم نمو وتطور الصناعات الوطنية.

يتضمن برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات (ESTIDAMA) عدة حزم، وبعد ترسية أعمال الحزمة الأولى في عام 2021 واستكمال أعمالها التي تضمنت إجراء تعديلات مبكرة للأنابيب بنجاح في 2023، ستشمل الحزمتان الثانية والثالثة اللتان تم التعاقد على تنفيذهما الآن، إنشاء خطوط أنابيب جديدة ومحطة ضغط غاز جديدة في حبشان. وستقوم المحطة الجديدة بضخ الغاز لتغذية الشبكة لتوفير إمدادات مستمرة من الغاز لتلبية احتياجات العملاء الرئيسيين في جميع أنحاء الإمارات.

تهدف خطة "أدنوك" الرئيسية للغاز المتكامل إلى ربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات، لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية. وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.