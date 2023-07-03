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الاقتصادي

أسعار خاصة للشركات المسجلة في "القيمة الوطنية المضافة" على رحلات "الاتحاد للطيران"

الاتحاد للطيران
3 يوليو 2023 11:14

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن جميع الشركات المنضوية تحت مظلة برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، الذي تديره الوزارة، ستبدأ الحصول على أسعار خاصة لشحن منتجاتها الحاصلة على شهادة البرنامج على متن رحلات "الاتحاد للطيران"، اعتباراً من أول يوليو المقبل وحتى أول أكتوبر 2023، بموجب شراكة بين الوزارة، و"مجموعة الاتحاد للطيران". 

وقالت الوزارة إن الشركات الصناعية والخدمية الأعضاء في برنامج القيمة الوطنية المضافة، ستسفيد من تخفيض تكلفة الشحن خلال تلك الفترة إضافة إلى الوصول لشبكة كبيرة من خدمات "الاتحاد للطيران" المستأجرة والمجدولة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا باستخدام طائرات الركاب وشحن البضائع فقط، ما يعزز سهولة وصول المنتجات الإماراتية للأسواق الخارجية بشكل أسرع، إضافة إلى تضمين أميال ترحيبية للشركات الحاصلة على شهادة البرنامج سارية لمدة شهرين خلال الفترة من أول أغسطس حتى نهاية سبتمبر المقبلين. 

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رسوم تنافسية لانضمام الشركات لبرنامج «القيمة الوطنية المضافة»

وأكدت الوزارة حرصها على التوسع في تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يجري تطبيقه حالياً لدى 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى، ليشمل قطاعات جديدة، بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة ومن أبرزها تعزيز القدرات التنافسية للمصنعين ومزودي الخدمات المحليين، وتعزيز وصولهم إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي والخدمي، بما يسهم في زيادة المحتوى المحلي في سلاسل التوريد المحلية. 

وانضمت "مجموعة الاتحاد للطيران" إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة" في عام 2021، وهي تمنح من ذلك الحين، المورّدين المحليين والشركات الإماراتية التي تقدم المنتجات والخدمات في مجال الطيران وخدماته الأولوية في الشراء لديها، بعد توافر الشروط التنافسية على المستوى التجاري، وتعد الأسعار التفضيلية الحالية عنصرا تكميليا للاتفاقية مع الوزارة نحو مزيد من الدعم والتمكين للمصنعين والموردين المحليين.

المصدر: وام
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
القيمة المضافة
الاتحاد للطيران
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