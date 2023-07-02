الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات لـ«الاتحاد»: مبادرات جديدة لتحفيز ائتمان الصادرات «المستدامة»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشفت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عن إطلاق الشركة لمبادرات جديدة لتحفيز ائتمان الصادرات الوطنية في مجال الاستدامة، مع العمل على تعزيز الوعي لدى الشركات المصدرة بأهمية حلول ائتمان الصادرات في زيادة فرص النمو والتوسع قي الأسواق الدولية.

وقالت المزروعي لـ«الاتحاد»، إن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بصدد الكشف عن حلول ائتمانية خضراء للمصدرين، لدعم صادرات الشركات التي تعمل في مجال الاستدامة، وتعزيز فرص وجودها بالأسواق الخارجية، مشيرة إلى مواصلة الشركة تفعيل شراكاتها مع البنوك والجهات لمساعدة المصنعين والمصدرين في الوصول إلى موارد التمويل، وتوفير حلول ائتمان الصادرات لتسهيل نفاذهم إلى الأسواق الدولية، وتعزيز قدراتهم التنافسية في هذه الأسواق.

وأشارت المزروعي إلى توجه الشركة لمواكبة الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات وخاصة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي تم توقيعها وتلك التي يجري التفاوض بشأنها، مشيرة إلى أهمية هذه الشراكات، في توفير بيئة داعمة للمؤسسات المالية لتوفير التمويل للشركات المصدرة من دولة الإمارات للأسواق الجديدة، ودورها كذلك في تعزيز دور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في توفير المعلومات للمصدرين حول هذه الأسواق والمزايا التي توفرها هذه الاتفاقيات لدعم التصدير والتجارة الخارجية للدولة.

ونوهت في هذا السياق بالنتائج التي حققتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، والتي فتحت الأبواب أمام انطلاقة قوية للمصدرين من دولة الإمارات لدخول السوق الهندي الذي يتمتع بفرص هائلة للشركات الإماراتية، لافتة إلى أن الاتفاقية ساهمت في تسهيل توفير البنوك التمويل للشركات المصدرة لتوسيع عملياتها في السوق الهندي.

تمكين الشركات

وأكدت المزروعي أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تحرص دائماً على إنشاء شبكة شاملة لتمكين الشركات الإماراتية وتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة، إضافةً إلى المساهمة الفاعلة في جهود تنويع القطاع غير النفطي، مشيرة إلى أنه من خلال هذه الشراكات النوعية والمدروسة، يمكن تحديد الفرص التي تلبي احتياجات قطاع التصدير في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

الضمان الائتماني

وأشارت إلى أن الشركة أصدرت 8140 ضماناً ائتمانياً متجدداً في عام 2022، بزيادة 23% مقارنة بضمانات عام 2021 والتي بلغ عددها 6620، في حين زادت قيمة التسهيلات التأمينية بنسبة 45% لتصل إلى 8.1 مليار درهم ارتفاعاً من 5.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وتوقعت المزروعي أن تواصل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات -شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات- نموها القوي خلال هذا العام، وتعزيز دورها في دعم الصادرات والتجارة غير النفطية للدولة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النفاذ والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضحت أن الشركة ستعمل على إطلاق حملة كبيرة للتوعية بفرص النمو والتوسع في الأسواق الخارجية عن طريق حلول ائتمان الصادرات، مشيرة إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه الشركات والتجار للتصدير اليوم، هو عدم توافر ضمان للحصول على التمويل من أجل التصدير، لهذا تعمل الشركة على التوسع في ابتكار حلول نوعية لتعزيز الثقة لدى التجار والمصدرين من ناحية التوسع والنمو والقدرة على دخول الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أجندة التنويع الاقتصادي، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقامت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بحماية وتسهيل الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى 106 دول، مقابل 92 دولة في عام 2021. حيث كان من أبرز الأسواق الجديدة كل من مصر والعراق والسنغال والمملكة العربية السعودية والهند وغانا وأنغولا والمملكة المتحدة وعُمان، وذلك لشركات تعمل في 16 قطاعاً مختلفاً.

تصنيف ائتماني مرتفع

أشارت رجاء المزروعي إلى أن حصول شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (AA-) قوي جداً مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يعكس أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في دعم التنويع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.

وأضافت: نحن نعمل في قطاع التأمين، ولدينا شركاء في قطاع إعادة التأمين، وهذا التصنيف مهم جداً لنا لإبراز قوة الشراكة معهم ودعم لسير عملياتنا في اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بعمليات تقييم المخاطر للقطاع والأسواق التي نعمل معها، وشهادة ثقة من مؤسسات تقييم دولية على أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

1000 شركة

لفتت رجاء المزروعي إلى أن عدد العملاء من الشركات الذين استفادوا من برامج الشركة وحصلوا على تمويلات أو تسهيلات ائتمانية بلغ أكثر من 1000 شركة، منوهة بالانعكاسات الإيجابية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي توقعها دولة الإمارات مع الشركاء التجاريين في زيادة الصادرات الإماراتية.