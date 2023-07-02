الإثنين 3 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

776 مليار دولار إصدارات الصين من السندات

776 مليار دولار إصدارات الصين من السندات
3 يوليو 2023 00:55

بكين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
وزيرة الخزانة الأميركية تزور بكين
اكتشاف 22 مقبرة أثرية بوسط الصين

 أظهرت بيانات رسمية أصدرها البنك المركزي الصيني، أن إجمالي إصدارات السندات في البلاد بلغ 5.46 تريليون يوان، نحو(775.63 مليار دولار أميركي) في مايو الماضي. 
وبلغت إصدارات سندات الخزانة 735.28 مليار يوان، بينما بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 755.35 مليار يوان، بحسب بنك الشعب الصيني.  وبلغت إصدارات السندات المالية في مايو الماضي، 984.45 45 مليار يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات769.27 مليار يوان. وفي الوقت نفسه، بلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 25.3 مليار يوان. 

الصين
البنك المركزي الصيني
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
الإمارات
وفاة الإعلامي الإماراتي بيتر هيلير
اليوم 12:58
السيتي يستعد لضم جفارديول
الرياضي
السيتي يستعد لضم جفارديول
اليوم 12:45
«بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا
الرياضي
«بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©