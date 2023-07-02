776 مليار دولار إصدارات الصين من السندات

بكين (د ب أ)

أظهرت بيانات رسمية أصدرها البنك المركزي الصيني، أن إجمالي إصدارات السندات في البلاد بلغ 5.46 تريليون يوان، نحو(775.63 مليار دولار أميركي) في مايو الماضي.

وبلغت إصدارات سندات الخزانة 735.28 مليار يوان، بينما بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 755.35 مليار يوان، بحسب بنك الشعب الصيني. وبلغت إصدارات السندات المالية في مايو الماضي، 984.45 45 مليار يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات769.27 مليار يوان. وفي الوقت نفسه، بلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 25.3 مليار يوان.