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الاقتصادي

60 مليون دولار قرض من صندوق «الأوبك» لتنزانيا

دار السلام عاصمة تنزانيا
3 يوليو 2023 00:55

فيينا (وام)

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وافق صندوق «الأوبك» للتنمية الدولية «صندوق الأوبك» على منح قرض قدره 30 مليون دولار، كشريحة أولى من تسهيلات بقيمة 60 مليون دولار، للمساهمة في إنشاء مشروع كبير لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها في شمال غرب تنزانيا، بهدف توفير الطاقة النظيفة بسعر أرخص في البلاد. وأفاد البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن المشروع يشمل التوسع في توليد الطاقة الكهرومائية وإغلاق محطات الطاقة الحرارية المكلفة والملوثة للبيئة، وإنشاء خط كهرباء علوي بطول 166 كم لربط منطقة «كاجيرا» الواقعة في أقصى شمال غرب تنزانيا بشبكة الكهرباء الوطنية.

صندوق الأوبك للتنمية الدولية
تنزانيا
الطاقة
الطاقة النظيفة
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