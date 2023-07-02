جزر أبوظبي.. وجهات «استثنائية» للسياحة والعيش والاستثمار

رشا طبيلة (أبوظبي)

أصبحت جزر كبرى في أبوظبي محط أنظار العالم، لتكون وجهات سكنية وسياحية وترفيهية فريدة، بعدما باتت مراكز رئيسية للاستثمارات السياحية والترفيهية والرياضية والسكنية في أبوظبي، تتميز بطابع خاص يعزز من التنوع السياحي المقدم للزوار والسكان.

وتواصل إمارة أبوظبي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة والخطط المستقبلية لتطوير تلك الجزر، لتعزز من التجارب السياحية والسكنية والترفيهية.

وتعد أهم تلك الجزر هي جزيرة ياس، التي تمتد على مساحة 25 كيلومتراً مربعاً، حيث أصبحت وجهة سياحية فريدة ترفيهية تضم أرقى المرافق العالمية من مدن ترفيهية وحلبة عالمية للفورمولا 1، وفنادق فاخرة وملاعب رياضية ومركز دولي للفعاليات والأحداث، ومماشي بحرية بإطلالات بحرية خلابة.

كما تتميز جزيرة السعديات، التي تمتد على مساحة 27 كيلومتراً مربعاً، بالثقافة والشواطئ الرملية المتميزة والبحر المفتوح، فهي تضم متحفاً عالمياً ومتاحف أخرى قيد الإنشاء، ومركزاً للثقافة وآخر للموسيقى وشواطئ ذهبية ومنتجعات عالمية من فئات الخمس نجوم ومماشي بحرية.

فيما جاءت جزيرة الحديريات لتقدم نقلة نوعية السياحة من خلال إطلاق مشروع استراتيجي سكني وسياحي وترفيهي ورياضي، إضافة إلى المشاريع القائمة فيها الترفيهية والسياحية، أما جزيرة الريم فهي وجهة سكنية وترفيهية فريدة تشهد العديد من المرافق منها الحدائق ومركز تجاري كبير ووجهة ثلجية جديدة.

جزيرة الحديريات

تم الإعلان مؤخراً عن إطلاق المخطط الشامل لجزيرة الحديريات، والذي تبلغ مساحته أكثر من 51 مليون متر مربع، أي ما يعادل %53.8 من مساحة جزيرة أبوظبي. ويضم المخطط المستقبلي مجمعات سكنية فاخرة، ووجهات بحرية ومجمعات تجارية وفنادق وتلّتين تتميزان بارتفاع يصل من 45 إلى 55 متراً عن سطح الأرض، وتحتوي على وحدات سكنية فاخرة تتمتع بإطلالات بانورامية (360 درجة) على جزيرة أبوظبي والواجهات البحرية للجزيرة التي تمتد على مساحة 53.5 كيلو متر، منها 16 كيلو متراً من الشواطئ، وتهدف لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للعيش والسياحة والترفيه والرياضة، وسيضم المشروع كلاً من «فيلودروم أبوظبي» و«سيرف أبوظبي»، كما سيضم أكبر حديقة حضرية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من المرافق الرياضية والتجارية والترفيهية.

وتضم جزيرة الحديريات حالياً «مشروع الحديريات الترفيهي»، وهو وجهة متكاملة في جزيرة الحديريات تقدم لزوارها تجارب متنوعة تأخذهم بين الترفيه والرياضة والمغامرة والثقافة مع إطلالات بحرية خلابة، وخدمات متكاملة.فهذه الوجهة تقدم باقة متنوعة ومختلفة من المرافق والعروض الترفيهية والتسلية والمرافق المخصصة للأنشطة الرياضية والمطاعم والمقاهي المتعددة، فهي تضم وجهات متكاملة ومتنوعة من ملاعب رياضية ومسارات ترفيهية ومرافق للتخييم وشاطئ وحدائق. ويضم مشروع الحديريات الترفيهي مناطق ترفيهية متنوعة، وهي «مرسانا» و«باب النجوم» والقرية الرياضية وقرية التحدي وسيركت X، وممشى الحديريات الترفيهي ومتنزه الدراجات الهوائية وملاعب الحديريات وشاطئ الحديريات، ومسار الدراجات الهوائية.

جزيرة ياس

تضم جزيرة ياس 5 مدن ومرافق ترفيهية متميزة، وهي عالم فيراري أبوظبي، وهو مرفق ترفيهي يحتضن جميع الفئات العمرية من أطفال وعائلات وأفراد من خلال أكثر من 43 لعبة وتجربة ترفيهية، ويقدم باستمرار عروض الحية والفعاليات والمهرجانات المتنوعة التي تثري تجارب الزوار، وتتميز عالم فيراري أبوظبي بأفعوانية «فورمولا روسا» الأسرع في العالم، حيث تضم المدينة الترفيهية أفعوانية طيران الأبطال التي سجلت 3 أرقام قياسية في موسوعة «جينيس»، فضلاً عن منطقة العائلة وتجربتي «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي»، للاستمتاع بمناظر جزيرة ياس الخلابة والكثير من التجارب المتميزة الأخرى.

وتضم الجزيرة أيضاً «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، وتمتد على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة، وتضم أكثر من 29 لعبة ومرفقاً عائلياً، وتقدم عروض ترفيهية حيّة فريدة من نوعها، ومغامرات بلا حدود. وتضم «عالم وارنر براذرز أبوظبي» 6 مناطق ترفيهية، تقدم كل منها باقة فعاليات تضيف إلى المدنية المزيد من أجواء الغموض والتشويق.

ولمحبي المغامرات والتشويق، يقدّم «كلايم أبوظبي»، أفضل تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي في جزيرة ياس، ليكمل التجارب السياحية والترفيهية في الجزيرة، ويضم أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم وأعلى جدار داخلي للتسلق بالمنطقة، والعديد من التجارب التي تناسب الجميع، سواء كانوا من المبتدئين أو المحترفين وللأطفال من عمر ثلاث سنوات، حيث سجلت تجارب «كلايم أبوظبي» رقمين عالميين في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، هما: أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، والذي يمتاز بعرض غير مسبوق يصل إلى 10 أمتار وارتفاع 32 متراً، و«ذا ساميت»، أعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، والذي يصل طوله إلى 42 متراً.

وتقدم «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط أبوابها أمام الجمهور، التي افتتحت مؤخراً، تجارب فريدة ومغامرات غامرة تحمل الضيوف من مختلف الأعمار في رحلة لا تنسى. فهي تتكون من خمسة طوابق داخلية بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع، تروي من خلالها قصة المحيط الذي يجمعنا، وتأخذ الضيوف في رحلة استكشافية مفعمة بالمرح والمعرفة عبر عوالمها الثمانية الغامرة. وتستقبل «سي وورلد أبوظبي» الضيوف من مختلف الأعمار لخوض تجارب عائلية ممتعة وفريدة تشمل عروض الحيوانات والتفاعل معها عن قرب.

أما ياس ووتروورلد أبوظبي، فهي تقدم مغامرات مائية من خلال أكثر من 40 لعبة مشوّقة ومنزلقًا مائيًا وتجربة مذهلة بمختلف مستويات التشويق لتلائم رغبات جميع أفراد العائلة، وتستوحى مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ.

وتضم الجزيرة مجموعة من المنتجعات والفنادق العالمية ومركز تجاري للتسوق وحلبة مرسى ياس ومماشي بحرية متميزة مثل ياس مارينا وياس باي ووترفرونت وملاعب للجولف ووجهات تريفهية متنوعة.

جزيرة الريم

تعد جزيرة الريم لؤلؤة أبوظبي الجميلة، التي تتوافر لها كل مقومات الجذب السياحي، والوجهة الترفيهية التجارية الثقافية التعليمية المتكاملة، التي تستقطب عشاق الطبيعة، ومحبي جولات التسوق، وهواة البحث عن المعرفة في أحضان التراث، وإلى جانب أبراجها السكنية المتميزة وحدائقها، تضم جزيرة الريم أيضاً وجهة ثلجية جديدة وهي «سنو أبوظبي» التي تمتد على مساحة 9732 متراً مربعاً في قلب ريم مول، وتضمّ الوجهة المرتقبة 20 لعبة ونقطة جذب، بما فيها «كريستال كاروسيل»، و«قطار بولار إكسبرس»، و«فلايت أوف ذا سنوي آول» و«حديقة سنوفليك» و«الشجرة الساحرة»، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأجمل المغامرات على الثلج في مختلف أيام السنة، وتكتمل تجربة الزوار مع ثلاث وجهات للمأكولات والمشروبات تقدم مجموعةً متنوعة من أشهى المأكولات والأطباق ضمن الحديقة.

جزيرة السعديات

تقدم جزيرة السعديات محيطاً طبيعياً آسراً وشواطئ رملية بيضاء نقية، وتضم العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة وخيارات الطعام العالمية، والشواطئ الخلابة والطبيعة الساحرة التي تمنح الضيوف راحة البال وصفاء الذهن ونقاء الروح. وتعتبر الجزيرة الوجهة الأمثل للعائلات والأصدقاء، وتضم جزيرة السعديات متحف اللوفر أبوظبي، وممشى السعديات، ومنارة السعديات ومنتجعات فندقية عالمية، وشواطئ متنوعة ومركز للموسيقى، وتقدم جزيرة السعديات باقة مميزة من التجارب الثقافية من خلال متحف اللوفر أبوظبي، التحفة المعمارية والهندسية الرائعة التي تجسد ملامح الإبداع الفكري لمختلف حضارات العالم، ومنارة السعديات، التي تعد مركزاً للفنون والأنشطة الثقافية والفعاليات المجتمعية على الجزيرة، ومنصة مهمة للتواصل والتفاعل الاجتماعي خلال مختلف المناسبات التي ينظمها.

ومن المماشي البحرية ممشى السعديات، الذي يمثل مجتمعاً حصرياً في قلب المنطقة الثقافية الجديدة، حيث يتميز هذا المجتمع المواجه للشاطئ باحتضانه لمجموعة واسعة من المرافق المجتمعية مثل المحلات التجارية ومراكز الترفيه والعديد من تجارب تناول الطعام العالمية.