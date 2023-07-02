اقتصاد الإمارات يواصل التوسع والنمو خلال النصف الثاني

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت مؤسسات مالية وبنوك دولية أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات نموه وتوسعه خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعوماً بقوة نشاط القطاعات غير النفطية التي تشهد انتعاشاً قوياً منذ بداية العام. وأكد عدد من المؤسسات الدولية والتي شملت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد التمويل الدولي، أن اقتصاد الإمارات يمتلك مقومات قوية تؤهله لمعاكسة الأوضاع الصعبة والضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ أكثر من عامين، لافتين إلى الصلابة التي يتمتع بها اقتصاد دولة الإمارات، ومرونته في التعامل مع التحديات.

ورسم صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له آفاقاً إيجابية لاقتصاد الإمارات خلال عام 2023، متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الكلي نمواً هذا العام بنسبة 3.6%، بدعم قوة النشاط المحلي وازدهار القطاع غير النفطي المرشح للنمو بمعدل 3.8%.

وأشاد صندوق النقد في بيان أصدره في أعقاب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق، مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإصلاحات الهيكلية الطموحة لدولة الإمارات، بما في ذلك توجيه استثمارات كبيرة للمبادرات الرقمية والخضراء لتحقيق مزيد من التقدم في تنويع الاقتصاد ودعم التحول السلس في مصادر الطاقة، وصولاً إلى مستوى أقل من الكربون في المستقبل.

كما أكد معهد التمويل الدولي أن نهج التنويع الاقتصادي الذي تتبعه دولة الإمارات يشكل أبرز العوامل التي ترسخ فرص استدامة النمو، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد الوطني أحد أسرع معدلات النمو في المنطقة، بدعم الانتعاش المتواصل للقطاع غير النفطي، ومرونة السياسات الاقتصادية التي رسخت الإمارات وجهة إقليمية رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ورجح المعهد أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري 2.9% قبل أن تتسارع وتيرة النمو مجدداً في العام المقبل 2024 ليصل إلى 4.2%، مدعوماً بنمو متوقع للقطاع غير النفطي هذا العام بنحو 4.8% وبنحو 4.6% في العام المقبل، كما توقع المعهد ارتفاع الناتج الاسمي لدولة الإمارات خلال العام المقبل 2024 إلى 1.9 تريليون درهم (518 مليار دولار)، مقارنة مع تقديراته للعام الجاري البالغة 1.81 تريليون درهم (495 مليار دولار).

وأكد المعهد أن تسارع نمو اقتصاد دولة الإمارات يؤكد صلابته في مواجهة الرياح المعاكسة، وقدرته على مواصلة النمو الإيجابي رغم استمرار ضعف الاقتصاد العالمي، واستيعاب أوضاع الأسواق النفطية التي تطلبت قيام دولة الإمارات بتخفيض طوعي إضافي لإنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر مايو الجاري وحتى نهاية العام، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس)، ليصل متوسط إنتاج النفط إلى 3.21 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 3.32 مليون برميل يومياً في عام 2022.

وتوقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8% خلال العام الجاري بسبب قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط.

وتتماشى توقعات المؤسسات والبنوك الدولية مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول والصادر في يونيو الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3% في عام 2023، علي أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3% في العام المقبل 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%، والقطاع النفطي بنحو 3.5%.