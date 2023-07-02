«كهرباء ومياه دبي» تطور جهاز اتصال «إنترنت الأشياء» لبرنامج «سبيس دي»

دبي (الاتحاد)

طور مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، جهاز اتصال «إنترنت الأشياء» قابلاً للتأقلم، لربط الحساسات الأرضية مع الأقمار الاصطناعية والشبكات الأرضية.

وتم تزويد الجهاز، الذي تم تطويره ضمن برنامج «الهيئة» للفضاء «سبيس- دي»، بكافة مستلزمات اتصال التقنيات التشغيلية والفيزيائية وبروتوكولات إنترنت الأشياء، لدعم شبكة LoRa وشبكة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) وشبكة البلوتوث منخفض الطاقة. وتم تصميم الجهاز ليتناسب مع مختلف التطبيقات الصناعية مثل المؤسسات الخدماتية، البنى التحتية، رصد الأصول، الزراعة، المدن الذكية، إدارة الأسطول وغيرها.

ويمتاز الجهاز بطول عمر البطارية، بما يدعم مختلف بروتوكولات شبكة LoRa وشبكة LoRaWAN لضمان التواصل مباشرة مع عدة أقمار اصطناعية والشبكة الأرضية، بما يسهم بتحقيق خفض كبير في عدد الأجهزة والتكاليف التشغيلية. ويتوافق الجهاز مع المعايير الدولية الخاصة بأمن أجهزة إنترنت الأشياء، ومنها أمن العمليات التشغيلية. وتم تصميم الجهاز وتصنيعه واختباره بشكل كامل في مركز البحوث والتطوير، كما جرى تصنيع هيكله في مختبرات المركز باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على جهود الباحثين والكوادر الوطنية العاملة في المركز، الرامية إلى الاستفادة من تقنيات الفضاء والثورة الصناعية الرابعة، وتوظيف الأدوات والمختبرات المتطورة التي توفرها الهيئة، لابتكار أفضل الحلول والتقنيات التي من شأنها دعم قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيجاد نظم استخدام متخصصة لعمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتحسين إدارة شبكة الطاقة وشبكات نقل وتوزيع المياه، بما يسهم في ترسيخ ريادة وتميز «الهيئة» بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية ابتكاراً على مستوى العالم.