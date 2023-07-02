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الاقتصادي

القيمة السوقية لـ "آبل" تقترب من كسر حاجز الـ 3 تريليونات دولار

"أبل"
2 يوليو 2023 09:29

تقترب شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل من الوصول إلى قيمة سوقية قياسية قدرها 3 تريليونات دولار لتصبح أول شركة في العالم تصل إلى هذه القيمة السوقية، في أحدث إشارة إلى السيطرة المستمرة  لشركة التكنولوجيا العملاقة على البورصة الأميركية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة المصنعة للهاتف الذكي آيفون وصلت إلى مستوى تاريخي يوم الجمعة الماضي عندما ارتفع سعر سهمها بنسبة 6ر0% إلى 80ر190 دولار، مما يجعل القيمة السوقية للشركة أكثر من 3 تريليونات دولار، في حين ارتفع سعر السهم بنسبة 46% منذ بداية العام الحالي.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا التطور الرئيسي  جاء في أعقاب الارتفاع المطرد للسهم منذ بداية العام الحالي لترتفع القيمة السوقية للشركة بأكثر من 900 مليار دولار خلال حوالي ستة أشهر.

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 ويقول جوناثان كرتيس مدير إدارة محافظ الاستثمار في شركة فرانكلين إيكويتي جروب إن "السبب في تفوق أداء سهم آبل على مدى أكثر من عقد، ليس تهور واندفاع المستثمرين، وإنما لأن الشركة تنفذ استراتيجية عمل فعالة وخطة أرباح قوية، وقوة ارتباط العملاء بمنتجاتها".

وأضاف أنه لم يفاجأ  بوصول آبل إلى هذه المرحلة المهمة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأضاف كرتيس  إن "ميزانية آبل استثنائية وهي تصرف توزيعات نقدية تستطيع النمو باستمرار، ولديها برنامجا نشطا لإعادة شراء الأسهم  ومنصة عمل للمستهلكين، وكلها مدعومة  بجهاز (هواتف آيفون)  يستخدمه العميل 4 ساعات يوميا". وارتفع سهم شركة التكنولوجيا العملاقة طوال العام الحالي، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا بنسبة 37%.

 

المصدر: وكالات
القيمة السوقية
آبل
شركة أبل
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