ارتفاع الطلب يحسن أسعار التأمين على السيارات

يوسف العربي (أبوظبي)

تحسنت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات نتيجة الانتعاش الاقتصادي، وارتفاع الطلب على السيارات الجديدة، مسجلة زيادة بمعدل %15 خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وفق خبراء ومسؤولين بالقطاع. وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات شكل حركة تصحيح ضرورية لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.

وأضافوا أن هذا الارتفاع يفتح المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح.

وبلغ متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» 1.75% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، مقابل متوسط بلغ 1,50% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وزاد متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون «إصلاح وكالة» بشكل مضاعف ليتراوح بين 3% و4% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، خلال النصف الأول مقارنة بنحو 2.5% من قيمة السيارة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى مستوى سيارات الإيجار والتوصيل، بلغت القيمة التقديرية للتأمين نحو 2.5% بحد أدنى 1300 درهماً حيث تعد من السيارات عالية المخاطر نتيجة كثافة الاستخدام.

وفي المقابل شهدت أسعار تأمين السيارات الفارهة التي تزيد قيمتها عن 500 ألف درهم استقراراً ملموساً لتصل إلى 1.25% من القيمة الإجمالية، مقابل 1.15 في المئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

النتائج الفنية

وأكد سعيد أحمد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، لـ«الاتحاد»، أن تحسن أسعار وثائق التأمين الشامل على السيارات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن يعد بمثابة تصحيح ضروري للأسعار المنخفضة بعد أن أدركت الشركات خطورة الممارسات التنافسية غير السليمة والتي كبدتها خسائر فنية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وعزا تحسن الأسعار بنسبة 15% إلى الانتعاش الاقتصادي وارتفاع الطلب على السيارات الجديدة وزيادة عدد السكان.

وأضاف أن تحسن الأسعار يفتح المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح.

وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.

حركة تصحيح

قال جورج مارون، مدير عام شركة «MMI» لوساطة التأمين، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات ارتفعت بنسبة تزيد عن 15% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف مارون أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات يمثل حركة تصحيح ضرورية لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.

وأوضح أن متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» بلغ 1.75% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، مقابل متوسط بلغ 1.50% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما زاد متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون «إصلاح وكالة» بشكل مضاعف ليتراوح بين 3% و4% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، خلال النصف الأول مقارنة بنحو 2.5% من قيمة السيارة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونوه بأن شركات التأمين باتت أكثر تشدداً في تمديد فترة إصلاح الوكالة لتصل حالياً إلى عامين كحد أقصى مقارنة بفترات تصل إلى 4 سنوات سابقاً وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الإصلاح بالوكالات المعتمدة.

وفي المقابل شهدت أسعار تأمين السيارات الفارهة التي تزيد قيمتها عن 500 ألف درهم استقراراً ملموساً لتصل إلى 1.25% من القيمة الإجمالية مقابل 1.15 خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وسط حرص لافت من شركات التأمين على الاستحواذ على حصة أكبر على هذا الصعيد.

مستوى الخدمة

أكد عضو مجلس إدارة بإحدى شركات التأمين الوطنية أنه على الرغم من تحسن أسعار التأمين الشامل على السيارات في الدولة فإنها لم تصل بعد إلى المستويات المطلوبة والتي تؤمن للشركات تحقيق أرباح فنية جيدة في هذا القطاع.

وأوضح أن تحسن الأسعار يرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء فلا يمكن مقارنة مستوى الخدمة المقدمة من شركة تأمين تبيع وثائق السيارات بنحو 3% و2,5% من القيمة التقديرية للسيارة وبين شركة أخرى تقوم باستصدار الوثيقة نفسها بنحو 1%.

وأكد أن العملاء أصبحوا أكثر دراية بأهمية التعامل مع شركات تأمين موثوقة، تركز في عمليات تسويق الوثائق على الخدمات المرفقة وليس الأسعار فحسب، حيث تتجلى أهمية الموثوقية عند وقوع حادث والحاجة للوفاء بالاستحقاقات المترتبة على إصدار الوثيقة.