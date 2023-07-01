انطلاق عروض صيف الشارقة 2023

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت، أمس، فعاليات «عروض صيف الشارقة 2023»، الحدث التجاري والسياحي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً، وإحدى الفعاليات الرئيسية ضمن تقويم الإمارة السنوي لقطاع التجزئة، حاملةً معها هذا العام باقة من العروض الترويجية، والتخفيضات الكبرى، وتجارب التسوق والفعاليات الترفيهية، والجوائز القيّمة التي تستمر على مدار 65 في مختلف أرجاء الإمارة، من 01 يوليو حتى 03 سبتمبر المقبل.

وتحتفي غرفة الشارقة هذا العام بمرور 20 عاماً على انطلاق عروض صيف الشارقة، رافعةً شعار «يا هلا بصيفنا في الشارقة»، من خلال نسخة استثنائية لسكان وزوار الإمارة، تقدم للمتسوقين تخفيضات بنسب تتراوح بين 25 إلى 75%، على أشهر العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن خصومات تمنحهم فرصة الاستفادة من عروض ترويجية في مراكز التسوق والمحلات التجارية المنتشرة في أرجاء الشارقة خلال فصل الصيف. وتكافئ عروض صيف الشارقة 2023 المتسوقين الذين ينفقون مبلغ 100 درهم وما فوق، بمجموعة كبيرة من الجوائز والعروض الترويجية المتميزة، التي خصصتها غرفة الشارقة احتفالاً بهذه المناسبة، وتشتمل على قسائم مشتريات بأكثر من 100 ألف درهم، وباقات سياحية وفندقية، فضلاً عن السحب الكبير على سيارة نيسان باترول 2023، بالإضافة إلى الجوائز القيّمة التي خصصتها مراكز التسوق في مدن ومناطق الإمارة كافة.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، أن إمارة الشارقة ستشهد هذا العام أجواء صيفية احتفالية تنشر السعادة بين الزوار والمقيمين خلال عروض صيف الشارقة التي تحتفي هذا العام بعيدها الـ20، والتي تعد أحد أهم الأحداث التجارية التي تشهدها الإمارة، وتتسابق المحال ومراكز التسوق على التسجيل فيها لإطلاق أفضل عروضها على مدار العام، للاستفادة من نسب الإنفاق العالية التي يشهدها هذا الموسم الزاخر بالفعاليات الجاذبة والتخفيضات المغرية والأسعار التنافسية والجوائز القيمة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات الزوار والسياح من مختلف الفئات العمرية.