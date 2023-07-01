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الأسهم العالمية تسجل مكاسب قوية خلال النصف الأول من العام

الأسهم العالمية تسجل مكاسب قوية خلال النصف الأول من العام
2 يوليو 2023 00:58

أبوظبي (وام)

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حققت الأسهم العالمية مكاسب قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط إشارات على هدوء معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، إلى 4% من 4.9% في أبريل.
وقادت بورصة وول ستريت الأميركية مكاسب الأسواق العالمية خلال النصف الأول مع ارتفاع مؤشر «ناسداك»، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 3321 نقطة أو ما نسبته 31.7%.
وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني خلال الشهر الماضي بنسبة 16% تعادل 2224 نقطة، ليصل إلى مستوى 16147.9 نقطة.
وارتفع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 16% تعادل 605.5 نقطة، ليقفل عند 4399.09 نقطة. وربح مؤشر «كاك» الفرنسي نحو 926.3 نقطة أو ما نسبته 14.3% ليصل إلى 7400.06 نقطة.
وزاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1.1% توازي 79.8 نقطة، ليصل إلى مستوى 7531.53 نقطة.

الأسهم العالمية
الولايات المتحدة
التضخم
ناسداك
بورصة وول ستريت
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