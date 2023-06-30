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الاقتصادي

33% نمو نزلاء فنادق أبوظبي في 5 أشهر

ارتفاع إيرادات فنادق أبوظبي خلال الربع الثالث.. وعودة قوية لقطاع السياحة
30 يونيو 2023 13:09

رشا طبيلة (أبوظبي)
استقبلت فنادق أبوظبي 1.98 مليون نزيل في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنمو 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أن متوسط الإشغال الفندقي سجل 72% في 5 شهور، بينما سجل إجمالي الإيرادات الفندقية 2.66 مليار درهم بنمو 27%، وسجل متوسط أسعار الغرفة الفندقية 440 درهماً، في وقت بلغ متوسط إقامة النزيل الفندقي 2.7 ليلة.
وحول أهم الأسواق السياحية، استقبلت الفنادق 397 ألف نزيل فندقي من السوق الإماراتي بحصة 20%، فيما تصدر السوق الهندي الأسواق الدولية بواقع 219 ألف نزيل بنمو 45%، يليه السوق البريطاني بواقع 87 ألف نزيل بنمو 38%، ثم الروسي بواقع 80 ألف نزيل بنمو 211%، يليه المصري بواقع 71 ألف نزيل بنمو 26%، ثم الفلبيني بواقع 64 ألف نزيل بنمو 2%، يليه الصيني بواقع 57 ألف نزيل بنمو 417%، ثم الأميركي بنمو 35%، يليه السعودي بنمو 15%.
وفيما يتعلق بالعين، فقد شهدت فنادقها نمواً بنسبة 10% في عدد نزلائها، حيث استقبلت 135 ألف نزيل، وسجلت متوسط إشغال 55%، فيما استقبلت فنادق الظفرة 52 ألف نزيل بنمو 7% ومتوسط إشغال 40%.
واستقبلت مدينة أبوظبي 1.79 مليون نزيل فندقي بنمو 36% ومتوسط إشغال 74%.
وفي شهر مايو الماضي، شهدت فنادق أبوظبي 421 ألف نزيل فندقي بنمو 12%، بينما حققت متوسط إشغال 72%، وسجلت إجمالي إيرادات 468 مليون درهم بنمو 13%، في وقت بلغ متوسط أسعار الغرفة الفندقية 356 درهماً.

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