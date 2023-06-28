الخميس 29 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«المركزي الأوروبي» يدرس تسريع وتيرة خفض محفظة السندات

«المركزي الأوروبي» يدرس تسريع وتيرة خفض محفظة السندات
29 يونيو 2023 01:17

فرانكفورت (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
اليابان تعتزم إصدار أول سندات سيادية انتقالية بالعالم
«الإمارات للتنمية» يشارك في مؤتمر السندات والقروض والصكوك

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة من الأعضاء الصقور في البنك المركزي الأوروبي، يدرسون خيارات تسريع وتيرة خفض حجم محفظة السندات لدى البنك البالغة قيمتها 5 تريليونات يورو (5.5 تريليون دولار). 
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس، عن المصادر القول إنه في حين ينفتح البعض على فكرة بيع كمية من السندات الموجودة لدى البنك المركزي، لاستكمال الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، يفضل آخرون التوقف تدريجياً عن إعادة استثمار أموال السندات التي اشتراها البنك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.  وأضافت المصادر أنه لم تجر محادثات رسمية داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي حول الموضوع، وقد لا يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن القضية، في حين رفض متحدث باسم البنك التعليق على هذه الأنباء. 
في الوقت نفسه، ستضيف أي خطوة في هذا الاتجاه زخماً لجهود سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي السابقة، والتي بدأت في العام الماضي لكبح التضخم. وجاء الجزء الأكبر من جهود كبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف وهو 2%، في صورة زيادات غير مسبوقة لأسعار الفائدة الرئيسية والتي قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنها لم تكتمل بعد.  وبعد أن ثبت البنك المركزي قيمة محفظته من الأصول، بدأ تقليص المحفظة في مارس من خلال السماح بشراء سندات بقيمة 15 مليار يورو في المتوسط فقط بدلاً من إعادة استثمار عائدات السندات بالكامل في شراء كميات جديدة.

البنك المركزي الأوروبي
السندات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
الإمارات
الإمارات وإسرائيل تعززان تعاونهما في مجال الأمن السيبراني عبر منصة "Crystal Ball"
اليوم 12:53
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
دنيا
لأول مرة.. علماء الفلك يستمعون إلى موجات الجاذبية منخفضة التردد
اليوم 12:18
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
عربي ودولي
الأمم المتحدة تحذر من تعرّض ملايين الأشخاص في نيجيريا للجوع الشديد
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©