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النفط يصعد بدعم تراجع المخزون الأميركي

النفط يصعد بدعم تراجع المخزون الأميركي
29 يونيو 2023 01:17

لندن (رويترز) 

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن أظهرت بيانات تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 72.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 67.94 دولار للبرميل.
 وانخفض كلا العقدين بنحو 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ربما لا تكون قد أنهت دورة رفع أسعار الفائدة. وأفادت مصادر بالسوق، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، بتراجع مخزونات الخام بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً بـ 1.76 مليون برميل. وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات لتراجع 126 ألف برميل.

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