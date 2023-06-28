انخفاض ثقة المستهلكين في ألمانيا

نورنبرج (د ب أ)

انخفضت ثقة المستهلكين في ألمانيا خلال العام الماضي بسبب تزايد المخاوف من ارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى الركود، وفقاً لبيانات مجموعة «جي اف كيه» لأبحاث السوق.

وخلصت المجموعة، في دراسة بشأن المناخ المتعلق بالمستهلكين في يونيو الجاري، تم عرضها، أمس، إلى أن التوقعات بشأن الدخل والاقتصاد على وجه الخصوص انخفضت مؤخراً مجدداً.

وقال الخبير في شؤون المستهلكين رولف بوركل «التطورات الحالية بشأن ثقة المستهلكين تشير إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر قلقاً من جديد»، مضيفاً «هذا يظهر في حقيقة أن الاتجاه للادخار ارتفع مجدداً هذا الشهر، من بين أمور أخرى».

وقال بوركل إن معدلات التضخم المرتفعة في أكبر اقتصاد بأوروبا التي تبلغ الآن نحو 6% «تقوض القوة الشرائية للأسر وتمنع الاستهلاك الخاص من القيام بمساهمة إيجابية». مع ذلك، أشار إلى أن التضخم يتراجع حالياً.