الإمارات وجهة عالمية للتسوق والترفيه خلال «الأضحى»

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات مراكز التسوق في دولة الإمارات في أولي أيام عيد الأضحى المبارك بنسبة %30 مقارنة بالأيام الاعتيادية قبيل حلول المناسبة الفضيلة، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن الإمارات تعد وجهة عالمية للتسوق والترفيه، حيث تمتلك أحدث وأكبر مراكز التسوق، ما يعزز من التجربة الترفيهية التي لا مثيل لها في العالم.

وأضافوا أن عيد الأضحى المبارك يعد من بين أهم المواسم التي تشهد إقبالاً على مراكز التسوق في الدولة، مشيرين إلى أن الغالبية العظمى من الزوار تقوم بعمليات تسوق نشطة خلال الفترة التي تسبق العيد، وتستمر عمليات الشراء خلال أيام العيد وما بعده.

وقالوا إن المشتريات خلال هذه الفترة تتركز على الملابس والأجهزة والهدايا والأرز واللحوم والدواجن والأغذية المعلبة والخضراوات والفواكه، وغيرها من المنتجات.

وأكدوا أن الفعاليات الترويجية التي تطلقها إمارات الدولة مثل «صيف أبوظبي» و«مفاجآت صيف دبي» و«مهرجان دبي للتسوق»، وغيرها من الفعاليات المهمة، تسهم بشكل فاعل في زيادة نشاط مراكز التسوق في الدولة.

وجهة مثالية

قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، رئيس مركزي «الريف مول» و«برجمان»، لـ «الاتحاد»، إن عيد الأضحى المبارك يعد من بين أهم المواسم التي تشهد إقبالاً على مراكز التسوق في دولة الإمارات، مؤكداً أن مراكز التسوق تعد وجهة مثالية للتسوق والترفيه خلال فترة العيد، لاسيما في ظل توافر مختلف التسهيلات والمرافق في مساحات مغطاة ومكيفة.

ولفت إلى أن مراكز التسوق في الإمارات تستفيد خلال هذه الفترة من الانتعاش الاقتصادي والرواج السياحي، حيث يمثل الزوار الخليجيون والأجانب حصة كبيرة من مجمل زوار هذه المراكز.

ونوه بأن الغالبية العظمى من الزوار تقوم بعمليات تسوق نشطة خلال الفترة التي تسبق العيد، وتستمر عمليات الشراء خلال أيام العيد وما بعده، حيث تتركز المشتريات على الملابس والأجهزة والهدايا والحلويات وغيرها.

وأكد أن الإمارات تعد وجهة عالمية للتسوق، حيث تمتلك أحدث وأكبر مراكز التسوق، كما أنها توفر ما هو أبعد من ذلك من بنية تحتية متطورة، وتجربة رفاهية وتسوق لا مثيل لها في العالم.

وأكد أن الفعاليات الترويجية التي تطلقها إمارات الدولة مثل «صيف أبوظبي» و«مفاجآت صيف دبي» و«مهرجان دبي للتسوق»، وغيرها من الفعاليات المهمة، تسهم بشكل فاعل في زيادة نشاط مراكز التسوق في الدولة.

وقال إن مراكز التسوق تقوم من جهتها بالاستعداد مبكراً لموسم التسوق خلال فترات الأعياد من خلال تصميم الفعاليات الترفيهية، وتكثيف حملات التخفيضات.

استعداد مبكر

بدوره، أكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو»، أن أيام عيد الأضحى المبارك تشهد نشاطاً استثنائياً على صعيد عدد زوار المراكز التجارية والمبيعات على حد سواء.

وأشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي والحركة السياحية النشطة في الإمارات العربية المتحدة تنعكس بشكل إيجابي على مراكز التسوق في الدولة.

وقال إن مجموعة «اللولو» استعدت مبكراً للموسم الحالي من خلال طرح العروض الترويجية على العديد من السلع والمنتجات الاستهلاكية.

وتوقع أن تحقق مراكز التسوق التابعة للمجموعة زيادة بالمبيعات تقدر نسبتها بنحو 30% خلال أيام العيد الأضحى، مستفيدة من مبيعات الملابس والأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات والهدايا، فضلاً عن المواد الغذائية.

بنية متطورة

من جانبه، قال الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»، إن مراكز التسوق في الإمارات تتمتع ببنية تحتية متطورة ومرافق وتسهيلات لا مثيل لها، ما يجعلها مكاناً مثالياً للتسوق والترفيه، وتخليص المعاملات، على حد سواء.

وأشار إلى أن «تعاونية الاتحاد» لديها 6 مراكز تسوق تضم العديد من المحال التجارية الأكثر طلباً من قبل الأسر مثل الخياطة والزهور والشكولاتة والهواتف وغيرها.

ونوه بأن بعض هذه المراكز تضم منافذ للجهات الحكومية وشركات الاتصالات ما يجعل من مركز التسوق وجهة مثالية متكاملة.

وقال إن عيد الأضحى المبارك يعد من بين أهم المواسم التي تتزايد فيها أعداد الزوار والمبيعات على نحو لافت، متوقعاً زيادة المبيعات خلال هذه الأيام بنسبة 30% مقارنة بالفترات الاعتيادية.

وأشار إلى أن «تعاونية الاتحاد» أعلنت إطلاقها حملة مخصصة لعيد الأضحى المبارك بنسبة خصم تصل لـ 65% على مئات السلع الغذائية وغير الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وذلك ضمن أهدافها، وحرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين، وتلبي متطلباتهم، وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية، إضافة إلى دعم وخدمة جميع الفئات المجتمعية على اختلاف شرائحها، بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وتستمر عروض التخفيضات المخصصة لعيد الأضحى المبارك حتى 6 يوليو المقبل، وتشمل تخفيضات على أكثر السلع الغذائية وغير الغذائية استهلاكاً خلال فترة العيد في جميع فروع التعاونية، وعلى منصتها ومتجرها الإلكتروني الذكي، علاوة على مبادرة تتعلق بإتاحة التوصيل لجميع الطلبات التي سيتم طلبها عن طريق المتجر الذكي خلال عيد الأضحى المبارك.

وتشمل العروض العديد من السلع، أبرزها الأرز واللحوم والدواجن والأغذية المعلبة والخضراوات والفواكه، وغيرها من المنتجات.

سياحة خليجية

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، لـ «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا» إن فعاليات عيد الأضحى من الفعاليات التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار المحليين والسائحين، لاسيما من دول الخليج العربي.

وأضافت: «يعد من أهم المواسم الكبرى والاحتفالية التي تستقطب أعداداً كبرى من المتسوقين الذين يتوجهون لكلا المركزين للتسوق وشراء مستلزمات الأعياد من الملابس والحلويات والمنتجات الاستهلاكية».

وأوضحت أن «ميركاتو» يستعد لاستقبال المناسبة بمجموعة من الفعاليات تتضمن الخصومات، الجوائز الكبرى، وعروض السيرك المميزة، أما الخصومات فتتراوح بين 25% و75%. وتوقعت زيادة نسبة نمو أعداد الزوار والمبيعات بواقع 35% طوال أيام العيد الأضحى مقارنة بالأيام الاعتيادية قبيل المناسبة الفضيلة.

مبادرة العيد

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مؤخراً إطلاق مبادرة موسم عيد الأضحى والتي تهدف إلى إتاحة التسوق للزوار والسائحين لفترة أطول خلال فترة الأعياد والمناسبات، والاستفادة من عروض التوفير والتنزيلات على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات.

وتسهم هذه المبادرة في توفير أجواء احتفالية وترفيهية لكل أفراد الأسرة وجميع الأعمار، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بأنشطة صالات الألعاب، والترفيه والسينما والمطاعم.

وستقوم عدد من المراكز التجارية في أبوظبي بتمديد ساعات العمل حتى الساعة الثانية صباحاً، خلال أيام العيد لمنح الزوار تجربة أفضل، وبما يعود بالنفع كذلك على الوجهات الترفيهية خلال موسم العيد.

وتتضمن مبادرة موسم عيد الأضحى عدداً من مراكز التسوق في إمارة أبوظبي وهي: «بوابة الشرق مول ودلما مول وديرفيلدز مول وياس مول والمشرف مول والخالدية مول وغاليريا مول والوحدة مول وأبوظبي مول ومارينا مول ومكاني مول الشامخة والعين مول ومكاني مول زاخر».