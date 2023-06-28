الاستراحات المحلية ترفع شعار «كامل العدد»

ريم البريكي (أبوظبي)

رفعت الاستراحات والمنتجعات الخاصة التي تعود ملكيتها كمشاريع استثمارية لملاك محليين، شعار «كامل العدد»، بعدما سجلت خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك نسبة إشغال كاملة بدعم الطلب المرتفع من الأسر والسائحين.

وأكد ملاك استراحات لـ «الاتحاد» أن الإشغال الكامل بالاستراحات مستمر حتى الأسبوع المقبل، وأشهر الصيف، مرجعين السبب إلى زيادة الطلب في هذه الفترة من العام بمناسبة بدء مواسم الأعياد والإجازات.

قال محمد حارب، «مالك استراحة» في أبوظبي، إن الاقبال المتزايد على إشغال الاستراحات الخاصة من جانب العائلات والسياح في العيد جاء مدعوماً بمستوى الخدمات الترفيهية التي تقدمها تلك الاستراحات، مشيراً إلى أن هناك طلباً طوال موسم الصيف.

وأضاف أن الاستراحات الخاصة تتمتع بعدد من المزايا، ومنها وجود أماكن مكيفة ومسكن جاهز ومتكامل للإقامة والمبيت، كذلك توافر المسابح الآمنة، ومناطق للألعاب التي تحتوي على ألعاب ترفيهية متنوعة للأطفال من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى مناطق الشواء.

وبيّن بن حارب أن الاسعار ثابتة، ويتم الإعلان عنها من خلال حساب الاستراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الأيام العادية من دون مبيت يصل السعر إلى 1500 درهم، وبالمبيت يصل إلى 2000 درهم، وفي عطلة نهاية الأسبوع تصل أسعار المبيت إلى 2500 درهم، ومن دون مبيت إلى 2000 درهم، وفي الأعياد تصل لأعلى سعر 3000 درهم.

من جانبه، أكد خميس أحمد «مالك استراحة»، أن الطلب متزايد على إيجار الاستراحات خلال أيام العيد، مبيناً أن إيجار اليوم الواحد لديه يصل إلى 2000 درهم لليوم، خلال أيام العيد، مرجعاً سبب ارتفاع الأسعار إلى الإنفاق الكبير على تصميم وتنفيذ المزرعة، بالإضافة لتوفير المستلزمات كافة التي يطلبها العملاء، ومنها توفير الخيول وبعض الحيوانات الأليفة. وكشف أحمد أن الطلب المرتفع في الأعياد ربما يعود إلى رغبة الأسر الإماراتية إلى التجمع وقضاء أيام العيد في مكان واحد، للاستمتاع مع أطفالهم بالمناظر الطبيعية التي تتمتع بها تلك الاستراحات والمزراع الخاصة. وأوضح أن الاستراحة تفرض قوانين محددة، منها إلزام المستأجر بالمحافظة على نظافة المكان، وكذلك أعداد الأفراد الموجودين بالاستراحة، فضلاً عن ضرورة التعرف على هوية المستأجر الرئيسي، حيث يطلب منه دفع مبلغ ألف درهم قابل للاستراجاع واستخدامه كضمان لحين مغادرة الأسرة.

وأفاد بأن من أهم طلبات العملاء توفير مكان مخصص للنساء كمجلس، وكذلك مجلس للرجال احتراماً للخصوصية والعادات والتقاليد المحلية، مبيناً أن هناك فصلاً لمجلس الرجال وملحقاته عن المكان المخصص للنساء، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للأطفال من مسابح وألعاب ترفيهية.