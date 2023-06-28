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ارتفاع الطلب على شراء الملابس في أبوظبي

ارتفاع الطلب على شراء الملابس في أبوظبي
29 يونيو 2023 01:17

ريم البريكي (أبوظبي)
ارتفع الطلب على شراء الملابس في المحال والمراكز التجارية بإمارة أبوظبي خلال أول أيام العيد بنسبة 25% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بالإقبال الكبير من المتسوقين على شراء الملابس بمناسة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال مسؤولو مبيعات وباعة في محال الملابس في أبوظبي، إن العروض الترويجية والتخفيضات الكبيرة لمختلف التشكيلات الموسمية ساهمت في زيادة الإقبال من جانب المتسوقين والزوار على مختلف المعروضات والمنتجات للعيد والمناسبات الأخرى.

وأكد سليم إلياس، مسؤول المبيعات بأحد محال لبيع الملابس الجاهزة في أبوظبي، أن موسم العيد واكب موسم الإجازات، ما زاد من الطلب على شراء الملابس والهدايا، موضحاً أن الأسبوع الذي يسبق حلول العيد يكون الأكثر في المبيعات، وأن الطلب الاكثر جاء للملابس النسائية، خاصة الطويلة التي تتناسب مع المناسبة الدينية.
وأضاف تتزامن فترة العيد هذا العام مع التخفيضات الموسمية للمحل والتي تتراوح ما بين 25 إلى 75% على مختلف المعروضات، متوقعاً أن تشهد هذه الفترة زيادة ملحوظة في مبيعات الملابس للاستفادة من العروض المتاحة.
وأوضح محمد جابر، الموظف بمبيعات محال ملابس في أبوظبي، أن الطلب تركز على المعروضات الجديدة من الملابس الجاهزة التي تتناسب مع الاحتفال بالأعياد، مؤكداً أن كبرى المحال التجارية تحرص علي تلبية  الأذواق كافة، سواء العربية أو الأجنبية.

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وبدورها، أكدت مريم محمد، موظفة بأحد المحال المتخصصة في بيع ملابس الأطفال، أن الاسعار ثابتة، ولم تتأثر بدخول موسم العيد، مشيرة إلى أن الطلب شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع حلول عيد الأضحي.
وأضافت أن الأسر تعكف على شراء الملابس المخصصة للاحتفالات بالأعياد الدينية من أشهر العلامات التجارية ذات الجودة العالية، مبينة أن البضائع التي يطلبها العملاء يشترطون فيها نوعيات مميزة من الأقمشة من بعض البلدان.

المراكز التجارية
عيد الأضحى
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