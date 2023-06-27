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الاقتصادي

اليابان تعتزم إصدار أول سندات سيادية انتقالية بالعالم

اليابان تعتزم إصدار أول سندات سيادية انتقالية بالعالم
28 يونيو 2023 01:16

طوكيو (د ب أ)

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أكدت اليابان اعتزامها إصدار أول سندات سيادية انتقالية في العالم، في إطار خططها لجمع التمويلات اللازمة لتنفيذ خطط وقف استخدام الوقود الأحفوري المسبب للانبعاثات الكربونية.  وذكرت وكالة بلومبرج أنه تم تقديم المستندات الخاصة بالطرح إلى لجنة حكومية، أمس، لوضع تفاصيل آلية إصدار ما تعرف باسم «سندات التحول الاقتصادي الأخضر» أو «جي.إكس بوندز»، والمنتظر أن توفر ما يصل إلى 20 تريليون ين (139 مليار دولار) للحكومة اليابانية. وتستهدف الحكومة إصدار هذه السندات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي. ستستخدم الحكومة حصيلة الطرح للاستثمار في مجالات مثل تعديل محطات الكهرباء التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي أو السولار للعمل بالهيدروجين أو الأمونيا، بحيث لا تكون هناك انبعاثات كربونية منها، وهو الاقتراح الذي يثير قلق المستثمرين الأجانب من احتمال الالتفاف على قواعد الاقتصاد الأخضر واستمرار تشغيل محطات الكهرباء التقليدية، بدعوى تطويرها وتحويلها إلى محطات خضراء.

اليابان
السندات السيادية
السندات
الوقود الأحفوري
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