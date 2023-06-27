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ارتفاع أسهم أوروبا بدعم قطاع التعدين

%0.5 ارتفاع في مؤشر ستوكس 600 الأوروبي (أرشيفية)
28 يونيو 2023 01:16

فرانكفورت (رويترز) 

صعدت الأسهم الأوروبية أمس، مدعومةً بمكاسب قطاع التعدين، بعد أن أدت الآمال الناجمة عن توقعات مبشرة للاقتصاد الصيني إلى ارتفاع أسعار المعادن، في حين تراجعت أسهم جيه.دي سبورتس، حتى بعد أن أبقت الشركة البريطانية المختصة ببيع الملابس الرياضية بالتجزئة على توقعاتها للأرباح.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 08:13 بتوقيت جرينتش، منهياً سلسلة خسائر استمرت ست جلسات متتالية.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ: «إن النمو الاقتصادي للبلاد في الربع الثاني سيتجاوز الربع الأول، ومن المتوقع أن يتحقق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ خمسة بالمئة».
وتصدرت شركات التعدين مكاسب المؤشر ستوكس 600، إذ ارتفع مؤشر القطاع 1.4% مع زيادة أسعار الذهب والمعادن الأخرى، كما حصل المؤشر الأوروبي على دفعة كبيرة من القطاع المالي بقيادة مكاسب شركات تركز على الصين، بما في ذلك شركة التأمين برودنشال.
وتراجعت أسهم جيه.دي سبورتس 4.1% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة تراجع أعمالها في أميركا الشمالية في يونيو.

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