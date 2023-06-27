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الاقتصادي

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار
27 يونيو 2023 11:47

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية مهمة تصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع، بينما يترقب المتعاملون أيضاً خطاباً لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

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وبحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1925.80 دولار للأوقية. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1935.60 دولار للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 77 بالمئة ارتفاع أسعار الفائدة في يوليو، وانخفاضها اعتباراً من عام 2024 فصاعداً.
ولا تشجع أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائداً لكنه يعتبر استثماراً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 23 دولاراً للأوقية. وصعد البلاتين بنحو واحد بالمئة أيضاً إلى 933 دولاراً للأوقية. وزاد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1319.02 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
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