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الاقتصادي

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
27 يونيو 2023 13:44

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال التعاملات الآسيوية أمس، بعد جلسة متقلبة نتيجة التمرد المسلح قصير الأجل في روسيا، إحدى الدول الرئيسية المصدرة للنفط وعضو تجمع أوبك بلس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 74.24 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى 69.47 دولار للبرميل. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط اقترب من 70 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% يوم الاثنين.

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وفي بورصة نيويورك للسلع مازال النفط يتجه نحو تسجيل الخسارة ربع السنوية الجديدة والمتكررة منذ 2019، بسبب المخاوف من تعثر تعافي الاقتصاد الصيني واستمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية، إلى جانب مرونة صادرات النفط الروسية، مما يزيد الضغوط على الأسعار.

وألغت روسيا الاثنين حالة الطوارئ التي جرى فرضها في العاصمة الروسية موسكو، بعد محاولة تمرد قامت بها مجموعة فاجنر، وذلك بعد إحباطها. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات سنغافورة أمس بنسبة 0.6% إلى 69.81 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.5% إلى 74.56 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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