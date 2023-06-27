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الدولار يصعد قبيل بيانات أميركية مهمة

الدولار يصعد قبيل بيانات أميركية مهمة
27 يونيو 2023 08:55

حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الثلاثاء وسط ترقب المتعاملين بيانات أميركية قد تحدد توقيت رفع أسعار الفائدة.
شهدت روسيا مطلع الأسبوع محاولة تمرد تم إجهاضها، وهي الأزمة التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوى في 15 شهرا مقابل الروبل.
وارتفع مؤشر الدولار 0.04٪ إلى 102.770.
واستقر الروبل عند 84.40 للدولار بعد أن وصل إلى أضعف مستوى له منذ مارس 2022.

استقر اليورو عند 1.09055 دولار قبل كلمات من المقرر أن يلقيها مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي خلال منتدى البنك حول البنوك المركزية في سينترا بالبرتغال يومي الثلاثاء والأربعاء.
وسجل الدولار الأسترالي 0.66815 دولار، مرتفعا 0.10 بالمئة، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة إلى 0.6159 دولار.

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المصدر: وكالات
الدولار
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