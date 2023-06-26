العيد في الإمارات.. وجهات ترفيهية ترسم الفرح

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد الوجهات الترفيهية في الإمارات، لاستقبال زوارها خلال إجازة عيد الأضحى، بتجارب ترفيهية متنوعة وعروض خاصة، وسط أجواء عائلية احتفالية تعبر عن فرحة العيد من خلال التمتع بالمرافق الترفيهية العالمية الفريدة، ومنها مماشٍ بحرية وشواطئ ذهبية وعروض للألعاب النارية وحفلات فنية وموسيقية.

وقال عاملون في القطاع السياحي إن الإمارات وجهة مثالية للترفيه في جميع المواسم، لا سيما خلال الإجازات والأعياد، لما تقدمه من مقومات سياحية متنوعة تناسب جميع الفئات من عائلات وأفراد، مؤكدين أن جميع الوجهات من مرافق ترفيهية ومنتجعات وفنادق ومماشٍ بحرية ومطاعم، تقدم عروضاً وفعاليات خاصة بمناسبة عيد الأضحى، الأمر الذي سيعزز من الطلب السياحي الداخلي والخليجي بشكل رئيس.

وتوقع هؤلاء أن تشهد الإمارات طلباً ملحوظاً من الأسواق الدولية والخليجية والمحلية، وأن تكون وجهة السياحة العائلية، لما تضمه من مرافق ووجهات متنوعة تناسب جميع الفئات وخيارات الزوار.

وجهة مثالية

وقال وليام فندلي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال دستنيشينز: «تعد جزيرة ياس وجهة مثالية تقدم تجارب سياحية ترفيهية عالمية تستقطب من خلالها السكان والسياح من مختلف أنحاء العالم.»

وأضاف أن جزيرة ياس تشهد خلال إجازة عيد الأضحى والصيف اهتماماً متزايداً من الراغبين باختبار هذه التجارب التي تزخر بها الوجهة الترفيهية الفريدة، سواء من السياحة الداخلية أو الدولية.

ويؤكد فندلي: «مع الافتتاح الأخير للمدينة الترفيهية للأحياء البحرية (سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي)، فإننا نستقبل العائلات والضيوف من سكان الدولة ومن الزوار القادمين من الدول الخليجية المجاورة والأسواق الدولية».

فعاليات جاذبة

وفيما يتعلق بالقطاع الفندقي، قال عمرو نجاح مدير عام سويس أوتيل المروج في دبي، إن الإمارات تشهد أنشطة وفعاليات كثيرة جاذبة للسياحة الداخلية من مخيمات للأطفال ترفيهية وثقافية في مختلف المرافق الترفيهية والثقافية، إضافة إلى وجود مرافق ترفيهية متنوعة وجديدة تجذب العديد من الزوار المحليين.

وأضاف أن الفنادق تشهد في الوقت الراهن متوسط إشغال مرتفع خلال إجازة «عيد الأضحى» لاسيما من السياحة الداخلية، حيث يتراوح معدل الإشغال الفندقي بين 80 إلى 90% .

وأشار نجاح إلى أن إطلاق فعاليات ترفيهية من حفلات موسيقية ومهرجانات للتسوق وعروض للألعاب النارية، جميعها تسهم في جذب السياحة الداخلية والخارجية للإمارات.

وجهة رئيسة

من جانبه، قال راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفوتيل» أبوظبي الكورنيش: «بسبب جهود الجهات السياحية في الدولة، تركزت توجهات سكان الدولة والسياح من الخارج في اختيار الإمارات لتكون وجهة رئيسة لهم للسياحة والترفيه».

نوه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة في تنظيم الأنشطة السياحية المتنوعة وتمتع الدولة بالبنية التحتية والمرافق الترفيهية العالمية الفريدة، ما أسهم في تعزيز الحملات الترويجية والتسويقية وإطلاق العروض الجاذبة وارتفاع الطلب السياحي المحلي، لا سيما خلال الأعياد والإجازات.

وأوضح أن تأثير تلك الجهود جاء واضحاً في زيادة معدلات إشغال الفنادق والمطاعم، والتي تسجل منذ بداية العام الجاري ارتفاعاً في الإشغال يزيد بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، وسط توقعات بنمو الطلب على الإجازات المقبلة أيضاً من السياحة الداخلية، مثل إجازة اليوم الوطني.

مرافق جديدة

وشهدت أبوظبي مؤخراً افتتاح وجهات سياحية وترفيهية جديدة، مثل سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجارب فريدة ومغامرات مشوقة تحمل الضيوف من مختلف الأعمار في رحلة لا تنسى، وتضم «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» خمسة طوابق داخلية بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع، تروي من خلالها قصة «المحيط الذي يجمعنا»، وتأخذ الضيوف في رحلة استكشافية مفعمة بالمرح والمعرفة عبر عوالمها الثمانية الغامرة. وتستقبل «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» الضيوف من مختلف الأعمار لخوض تجارب عائلية ممتعة وفريدة تشمل عروض الحيوانات والتفاعل معها عن قرب، وتضم «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» العديد من الفعاليات الترفيهية الملهمة والألعاب المشوقة، فضلاً عن أشهى تجارب الطعام والتسوق الحصري.

وشهدت جزيرة الريم مؤخراً وتحديداً في الريم مول، افتتاح «سنو أبوظبي»، أول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة الإماراتية، والتي تضم 20 لعبة ونقطة جذب، وتشغل سنو أبوظبي مساحة واسعة تبلغ 9732 متراً مربعاً في قلب ريم مول، الوجهة الأرقى والأكثر تميّزاً للتسوق والترفيه والاستمتاع بتناول المأكولات في أبوظبي. وينتقل زوار الحديقة إلى عالم مغطى بالثلوج عند دخول الحديقة الثلجية، حيث تتخذ العناصر التصميمية فيها طابعاً مدهشاً وفريداً.

شواطئ ذهبية

تضم الإمارات وجهات شاطئية خلابة، منها شواطئ في أبوظبي وجزرها السياحية، وشواطئ دبي مثل كايت بيتس وذا بيتش، وشواطئ رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وغيرها من الشواطئ، وتضم جزيرة السعديات واحدة من أجمل الشواطئ، فهي الوجهة الأمثل لقضاء عطلة محلية استثنائية خلال موسم الصيف، والاستمتاع بتجربة اصطياف استثنائية في بيئتها الطبيعية الخلابة التي يمكنهم فيها مشاهدة الغزلان العربية وهي تتجول بحرية في أرجاء الجزيرة، والاستجمام على شواطئها الرملية البيضاء، ومياهها الفيروزية المتلألئة التي تتيح لهم فرصة رؤية الدلافين الرائعة.

وتقدم شواطئ دبي تجربة ممتعة للاستمتاع والاستجمام وممارسة مختلف أنواع الأنشطة، مثل شواطئ الممزر والجميرا وأم سقيم و«جي بي آر»، ولامير، والصفوح وأم سقيم، وكايت بيتش، وبرج العرب، وتمتاز شواطئ دبي بالجاذبية والهدوء للاستمتاع والاستجمام وممارسة مختلف أنواع الرياضات البرية والبحرية، وتعتبر إمارة الفجيرة وجهة سياحية صيفية من الطراز الأول، لما تتمتع به من شواطئ خلابة تمتد على طول الساحل الشرقي من الدولة، وجزر طبيعية فريدة، وسلسلة خلابة من الجبال، ما جعلها مقصداً سياحياً صيفياً لمختلف الزوار من داخل وخارج الدولة، أما رأس الخيمة، فتتميز بشواطئها الساحرة الممتدة على طول 64 كيلومتراً، وتضاريسها المتنوعة من صحراء وجبال، حيث تضم وجهة ترفيهية متميزة وهي أطول مسار انزلاقي في العالم بطول 83.2 كيلومتر، ويقع على قمة جبل جيس أعلى قمة في دولة الإمارات والتي يبلغ ارتفاعها 1934متراً.

وجهات أبوظبي

من الوجهات السياحية الداخلية في أبوظبي، والتي تناسب زيارتها في جميع المواسم، «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» ، و«عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، وياس ووتروورلد أبوظبي، و«سنو أبوظبي»، ومشروع القناة بالأخص ناشونال أكواريوم أبوظبي و«أدرينارك أدفنتشر»، ويعد عالم فيراري أبوظبي مرفقاً ترفيهياً يحتضن جميع الفئات العمرية من أطفال وعائلات وأفراد من خلال أكثر من 43 لعبة وتجربة ترفيهية، بينما كان عدد التجارب عند افتتاحها 20 لعبة وتجربة، فضلاً عن العروض الحية والفعاليات والمهرجانات المتنوعة التي تثري تجارب الزوار.

أما عالم وارنر براذرز أبوظبي، فيتيح للزوار لقاء شخصيات الأنيميشن المفضلة وأبطال «دي سي سوبر هيروز» في عالم وارنر براذرز أبوظبي، حيث تحتضن عالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز، ست مناطق ترفيهية غامرة تتميز بشخصيات الأنيميشن المحبوبة.

وتعد كلايم أبوظبي الوجهة الأمثل لمحبي الأنشطة والمغامرات المميزة، إذ يحتضن مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات اثنتين من التجارب الحائزة على جوائز عالمية تشمل أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، إضافة إلى جدار «ذا ساميت» الذي يعتبر أطول جدار تسلق داخلي في المنطقة، والتي تتيح لجميع الضيوف سواء كانوا من المبتدئين أو المحترفين قضاء أوقات فريدة مفعمة بالتحدي.

وتعتبر «ياس ووتروورلد أبوظبي» من الخيارات المميزة لقضاء تجارب لا تُنسى بصحبة الأهل والأصدقاء، والاستمتاع بالباقة الواسعة من الألعاب والمنزلقات والمرافق الترفيهية الفريدة. ويقع «ذا ناشونال أكواريوم»، ضمن مشروع القناة في أبوظبي، ليتعرف الزوار على أكثر من 46 ألفاً من الكائنات البرية والبحرية، عبر 10 مناطق وتغطي مساحة 9 آلاف متر مربع، ومن هذه المناطق كنوز الإمارات وأعماق البحر الأحمر وسحر المحيط والمحيط المتجمد، والغابة المغمورة، وجزيرة بوطينة، وحلقة النار، والكهف الأطلسي، والغواصة المنسية.وتضم القناة أيضاً «أدرينارك أدفنتشر» مثل مسار الانزلاق بالحبل (زيبلاين) وتسلق الجدران وغيرها الكثير في الحديقة الداخلية الضخمة في القناة.

حفلات أبوظبي

احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، أعلنت «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مؤخراً عن برنامج مذهل وحافل بالتجارب الاستثنائية المتنوعة والحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية والترفيه العائلي في جميع أنحاء الإمارة.

واعتباراً من الأربعاء 28 يونيو إلى الجمعة 30 يونيو، سيجد المواطنون والمقيمون والزوار الكثير من الخيارات للاحتفال وصناعة ذكريات لا تنسى برفقة الأهل والأصدقاء في مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة. وتستهل احتفالات العيد الموسم الصيفي، حيث تسلّط حملة «صيف واحد لا يكفي» الضوء على مجموعة المدن الترفيهية العالمية، والمعالم الثقافية الملهمة وغيرها من أماكن الجذب الفريدة التي يمكن زيارتها من خلال «بطاقة صيف أبوظبي».

ومن الوجهات التي ستشهد الألعاب النارية والحفلات، كورنيش أبوظبي، وواجهة ياس باي البحرية، وجزيرة الحديريات، واستاد هزاع بن زايد في العين، و3 عروض للألعاب النارية في الظفرة وذلك في الحديقة العامة في مدينة زايد وشاطئ المغيرة ودينة غياثي، إضافة إلى حفلات فنية في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس وفي مركز العين للمؤتمرات.

احتفالات دبي

وتقدم الدورة الـ 26 من «مفاجآت صيف دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة من 29 يونيو الجاري حتى 3 سبتمبر 2023 موسماً حافلاً بالعروض الترفيهية والأنشطة العائلية والتخفيضات والجوائز القيمة، ويتزامن انطلاق «مفاجآت صيف دبي» هذا العام مع احتفالات «العيد في دبي - الأضحى»، التي تتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية وعروض الألعاب النارية وعروض التسوق والسحوبات والجوائز القيمة، ما يعزز من الأجواء الاحتفالية، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتجارب تناول المأكولات والمشروبات وحضور العروض الترفيهية الحية والاستفادة من التخفيضات الهائلة مع فرص الفوز بجوائز قيمة، فضلاً عن عروض الفنادق. وتضم «مفاجآت صيف دبي 2023» العديد من الأنشطة والفعاليات، حيث ستنطلق في عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن من حفلات عيد الأضحى المبارك التي يشارك فيها العديد من الفنانين.

وجهات دبي

تقدم «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، والتي توفر أكثر من 100 لعبة ووجهة ترفيهية مميزة، احتفالاً مميزاً لزوّارها من العائلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهي الفعالية التي ستستمر لمدة خمسة أيام خلال فترة عطلة العيد، ولكونها الوجهة الوحيدة التي ستحتضن 5 أيام من عروض الألعاب النارية في دبي من 27 يونيو الجاري وحتّى الأول من يوليو المقبل، سيكون زوّار دبي باركس آند ريزورتس طوال هذه الفترة، على موعدٍ مع فعاليات وعروض استثنائية.

كما سيتمكن حاملو التذاكر السنوية إضافة إلى ذلك، من دخول مناطق عائلية حصرية لمشاهدة عروض الألعاب النارية والتجارب الأخرى الرائعة التي سيحظون بها.

تعتبر «آي إم جي عالم من المغامرات» أكبر وجهة ترفيهية داخلية في دبي، إذ تعادل مساحتها 28 ملعب كرة قدم. وتوفّر لزوارها فرصة التعرّف إلى أشهر الشخصيات الكرتونية أثناء زيارتهم لهذه الوجهة.