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الاقتصادي

اتفاقية بين «أدنوك للتوزيع» و«هندوستان للبترول»

الاتفاقية تستكشف فرص التعاون بين الشركتين (من المصدر)
27 يونيو 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت أدنوك للتوزيع، عن توقيع اتفاقية مع شركة هندوستان للبترول المحدودة، وهي إحدى كبرى شركات توزيع الوقود وزيوت التشحيم في الهند. 
وتعبر الاتفاقية عن رغبة الشركتين في استكشاف فرص التعاون المتاحة لتعزيز أنشطة المبيعات الدولية لزيوت التشحيم والمنتجات ذات الصلة الخاصة بالشركتين في دولة الإمارات والهند وغيرهما من الدول.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تعكس الاتفاقية التي وقعناها اليوم التزامنا الاستراتيجي، بالتعاون مع شركاء رئيسيين في جميع أنحاء العالم مثل شركة هندوستان للبترول المحدودة التي تتمتع بسجل قوي يمتد لأكثر من قرن في السوق الهندي، الذي يعتبر ضمن أكبر الأسواق لتوزيع زيوت التشحيم على مستوى العالم، وهو ما سيعزز فرص نجاحنا في دخول هذا السّوق الجذاب والواعد بفرص النمو. كما يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في رحلتنا المستمرة للتوسع الدولي، ويعزز مكانتنا الرائدة ضمن أهم الموزعين في أسواق زيوت التشحيم الرئيسية في جميع أنحاء العالم».
وترسي الاتفاقية إطاراً تعمل بموجبه الشركتان على تطوير نظام عمليّات يحقق الاستفادة القصوى من الشراكة، من خلال تعزيز التعاون على مستوى العمليّات الدولية التي تعود بالفائدة على الشركتين، إلى جانب الاستفادة من قدراتهما وقنواتهما في الأسواق المحلية لكل منهما، بما في ذلك عمليات توريد زيوت التشحيم، وإتاحة إمكانية الاستفادة من خدمات التسويق والإمداد الخاصة بالشركتين في الدولتين الإمارات والهند.
وفي هذا السياق، قال سوبهيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لشركة هندوستان للبترول المحدودة، الشرق الوسط: «ستتيح لنا الاتفاقية التعاون لتعزيز أنشطة التوزيع الخاصة بمنتجاتنا إلى الجانب المساهمة في توسعة أعمالنا دولياً».

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