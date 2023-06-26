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الاقتصادي

«النقد الدولي»: 3.6% نمو اقتصاد الإمارات خلال 2023

الإمارات بين العشرة الكبار في التنافسية العالمية لعام 2023
26 يونيو 2023 17:00

مصطفى عبد العظيم (دبي)
رسم صندوق النقد الدولي آفاقاً إيجابية لاقتصاد الإمارات خلال العام 2023، متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الكلي نمواً هذا العام بنسبة 3.6%، بدعم قوة النشاط المحلي وازدهار القطاع غير النفطي المرشح للنمو بمعدل 3.8%.
وأشاد صندوق النقد في بيان أصدره في أعقاب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق، مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإصلاحات الهيكلية الطموحة لدولة الإمارات، بما في ذلك توجيه استثمارات كبيرة للمبادرات الرقمية والخضراء لتحقيق مزيد من التقدم في تنويع الاقتصاد ودعم التحول السلس في مصادر الطاقة، وصولاً إلى مستوى أقل من الكربون في المستقبل. 
وقال صندوق النقد الدولي: إن دولة الإمارات شهدت نمواً اقتصادياً أكثر قوة خلال عام 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وتدابير المالية العامة الداعمة، ومزايا الإصلاحات الاجتماعية وغيرها من الإصلاحات الداعمة للأعمال التي نفذتها الإمارات في السابق.
وأفاد الصندوق أن التقديرات تشير إلى تسجيل النمو الكلي 6.9% في عام 2022، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.3%، فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 11.1% في عام 2022 عقب اتفاقية أوبك+. 
وأشار الصندوق إلى أن التضخم في الإمارات خلال العام الماضي، جاء مرتفعاً تماشياً مع الاتجاهات العالمية، وإن كان يُتوقع تراجعه إلى 3.4% في عام 2023، متوقعاً أن تظلّ الفوائض المالية والخارجية مرتفعة نتيجة لزيادة أسعار النفط. 
وأكد الصندوق أن البنوك في الإمارات تتمتع بمستوى كاف من رأس المال والسيولة بوجه عام، وإن كانت القروض المتعثرة لا تزال مرتفعة، رغم تراجعها عن مستويات الذروة التي سجلتها مؤخراً، كما شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً حاداً في بعض القطاعات.
وأشاد الصندوق بمواصلة دولة الإمارات الجهود الهائلة المبذولة في إطار «الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» للمضي قدماً في تقوية المنظومة الرقابية لضمان فعاليتها، اتساقاً مع إجراءات الرقابة المعززة التي أوصت بها مجموعة العمل المالي (FATF). 

وأكد الصندوق أن الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات لا تزال موجبة بفضل قوة النشاط المحلي، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 3.6% في عام 2023، وأن يسجل معدل النمو غير النفطي 3.8%، نتيجة استمرار النشاط السياحي وزيادة المصروفات الرأسمالية، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يتجاوز معدل النمو التوقعات على المدى المتوسط بفضل تعزيز جهود الإصلاح في الإمارات. 

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وقال الصندوق: إن من شأن المضي في تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أن يساهم في تعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وعلاوة على ذلك، ستساهم مزايا الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والاستثمارات في تمكين البنية التحتية الداعمة في دعم التنوع الاقتصادي، وتشجيع التحوّل السلس في قطاع الطاقة، ومعالجة مواطن الضعف الناجمة عن الجهود العالمية المبذولة لخفض انبعاثات الكربون. 
وأثنى المديرون التنفيذيون على استجابة السلطات الإماراتية لتحركها الفعال في مواجهة جائحة كوفيد-19، والإجراءات التي اتخذتها في الوقت المناسب على صعيد السياسات، وتنفيذها للإصلاحات الهيكلية، مما أدى إلى تحقيق نمو قوي وفَّر له ارتفاع أسعار النفط مزيداً من الدعم. ولكن نظراً للحالة العامة العالمية والتي تتسم بقدرٍ كبيرٍ من عدم اليقين والمخاطر، حثّ المديرون السلطات على زيادة تدعيم مركز المالية العامة وزيادة تقوية القطاع المالي، وتنويع الاقتصاد. 
وأشاروا إلى أن إجراء إصلاحات مالية إضافية من شأنه توسيع قاعدة الإيرادات وتنويعها ودعم التكيّف السلس مع اقتصاد أقل إصداراً لانبعاثات الكربون في المستقبل.
 وأثنى المديرون على التقدم الذي تحقق في تعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك عن طريق الضريبة على دخل الشركات، ودعوا إلى مواصلة التحسينات المتعلقة بكفاءة الإنفاق. 

صندوق النقد الدولي
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