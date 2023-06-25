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الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء سياحة «العشرين»

خلال المباحثات المشتركة (من المصدر)
26 يونيو 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، بكل من معالي ساندياغا أونو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية إندونيسيا، ومعالي جون ويتينجديل، وزير دولة للإعلام والسياحة والصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة، ومعالي شري جي كيشان ريدي، وزير السياحة والثقافة في جمهورية الهند، ومعالي كويتشي وادا، المفوض العام لوكالة السياحة اليابانية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في اجتماع وزراء السياحة لقمة مجموعة العشرين لعام 2023، الذي عقد في ولاية غوا بجمهورية الهند مؤخراً، وبحضور أكثر من 20 من صناع القرار في المجال السياحي العالمي.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز العلاقات السياحية مع دول العالم وبناء الشراكات المثمرة في مختلف المجالات السياحية، بما يدعم تحفيز النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة عالمياً، مشيراً معاليه إلى أن الدولة تبنت رؤية استشرافية لتطوير قطاع سياحي متميز على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث شهد هذا القطاع الحيوي جهود وطنية متواصلة وخطوات متسارعة واستثمارات مكثفة ساهمت في تدشين بنية تحتية سياحية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير وجهات ومنتجات سياحية رائدة ومتنوعة.

الإمارات
عبدالله بن طوق
مجلس الإمارات للسياحة
مجموعة العشرين
المملكة المتحدة
إندونيسيا
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