«إجازة الأضحى» نشاط سياحي محلي وخليجي بالإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع عاملون في القطاع الفندقي بالإمارات، أن ترفع إجازة عيد الأضحى إشغال الفنادق في الدولة ليصل إلى %90 بدعم من ارتفاع الطلب من السياحة المحلية والخليجية بشكل رئيسي، ومن الأسواق الرئيسية العالمية.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن المنتجعات الشاطئية، وتلك القريبة من الوجهات الترفيهية والسياحية ومراكز التسوق، تستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب الفندقي في الدولة، بالتزامن مع ارتفاع معدل الحجوزات السياحية المحلية والخليجية.

وقال سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في «روتانا للفنادق»: «تسجل منتجعاتنا الشاطئية والقريبة من الوجهات الترفيهية متوسط إشغال يبلغ 90%، فيما تسجل فنادقنا في وسط المدينة، مثل فنادقنا في وسط أبوظبي وفي دبي 80%».

وأرجع الأسمر ارتفاع إشغال الفنادق، خلال إجازة عيد الأضحى، إلى حجوزات السياح المحليين والخليجيين، إضافة إلى طلب من السياحة الدولية، حيث تتميز الإمارات بتوفر جميع المقومات السياحية، وأفضل الخدمات من مرافق ووجهات سياحية فريدة وشواطئ خلابة، وخدمات بجودة عالية، وتنوع كبير في الخيارات أمام الزوار.

زيادة الطلب

ومن جانبه، قال توماس كوريان، مدير فنادق ليفا والخبير في قطاع الضيافة: «من المؤكد أن العطلات الرسمية التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع تؤثر دائماً على حجوزات الفنادق بشكل إيجابي، حيث يزداد الطلب على الإقامات في الفنادق المحلية خلال هذه العطلات الطويلة، وهذا ما نتوقع حدوثه في عطلة عيد الأضحى المبارك القادمة أيضاً».

وأضاف كوريان: «وفي الوقت الذي شهد فيه الطلب على السفر الخارجي ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، نعتقد أن تأخير التأشيرات إلى الدول الأوروبية قد يدفع الناس إلى تأجيل خطط سفرهم لوقت لاحق من العام، ويشجعهم على حجز عطلاتهم للإقامة في الفنادق المحلية».

وأشار إلى أن العقارات الشاطئية والمنتجعات الموجودة تشكل الخيار المفضل للإقامة المحلية في العطلة، تليها الفنادق الموجودة في المواقع المركزية التي توفر وصولاً مريحاً إلى مراكز التسوق والمعالم الرئيسية في المدينة».

وقال كوريان: «نتوقع أيضاً زيادة في حجوزات الزوار من الدول الخليجية المجاورة الذين يفضلون الفنادق التي تتمتع بموقع استراتيجي يسهل عليهم الحركة والتنقل بسهولة. كما نتوقع زيادة في الطلب على الإقامات القصيرة لِليلة أو ليلتين من المقيمين في الإمارات المجاورة».وأكد أنه بحسب التوجه السائد، نتوقع أن تتزايد الحجوزات مع اقتراب موعد الاحتفالات، فهذا هو السلوك العام المُلاحظ في قطاع الضيافة خلال المواسم الاحتفالية، وبشكل عام، نحن متفائلون بشأن إمكانية زيادة الحجوزات والمشاركات خلال عيد الأضحى المبارك».

مصطفى طنطاوي: نتوقع انتعاشة الحركة السياحية من الصين وروسيا

قال مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق باب القصر أبوظبي: «ترتفع الحجوزات خلال أيام عيد الأضحى وترفع من متوسط إشغال الفندق لـ70% وذلك من السوق المحلي بشكل رئيسي والسوق الخليجي».

وحول الأسواق الدولية، أضاف طنطاوي: «من المتوقع انتعاشة في الحركة السياحية من الصين وروسيا بشكل خاص».

وبلغت عائدات المنشآت الفندقية في دولة الإمارات أكثر من 12.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث استقبلت الدولة أكثر من 7.2 مليون نزيل فندقي خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 18% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، وبنمو 3% عن عام 2019، بحسب بيانات محلية.