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900 ألف مسافر عبر مطار أبوظبي

900 ألف مسافر عبر مطار أبوظبي
25 يونيو 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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توقع تقرير صادر عن «مطارات أبوظبي» أن تتجاوز أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي 900 ألف شخص خلال عطلة عيد الأضحى، وهي الفترة الممتدة من 23 يونيو وحتى 7 يوليو المقبل.
وأكد التقرير أن عدد الرحلات خلال تلك الفترة يزيد عن 5000 رحلة متجهة إلى 109 وجهات في 59 دولة، وستشهد الأيام 24 يونيو و25 يونيو و2 يوليو أكبر نسبة ازدحام، بحيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور خلالها 65 ألف مسافر. وحثت مطارات أبوظبي المسافرين على اتباع بعض النصائح لضمان رحلة سلسة ومريحة خلال عطلة العيد، مؤكدة ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني للمطار لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص برحلتك قبل التوجه إلى للمطار.
ودعت مطارات أبوظبي المسافرين إلى التأكد من توفر جميع الوثائق اللازمة والتحقق من صحتها قبل الوصول للمطار، إلى جانب التوجه للمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاث ساعات، وتناول قدر كافٍ من السوائل خلال الأوقات المزدحمة، إلى جانب ارتداء ملابس مريحة يوم السفر.

مطار أبوظبي الدولي
عيد الأضحى
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