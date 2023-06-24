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«لولو» تدشن عروض عيد الأضحى والعطلات

خلال تدشين حملة عروض العطلات (من المصدر)
25 يونيو 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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دشنت متاجر لولو هايبر ماركت صفقات العيد الكبرى والعطلة الصيفية لجعل تجربة التسوق مجزية أكثر للمتسوقين. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية التي طال انتظارها، تستعد العائلات للاستمتاع بعطلة طويلة واقتناء مستلزمات العيد بأفضل الأسعار، وتشمل العروض الاستثنائية تشكيلات واسعة من المنتجات من جميع الأصناف.
وبدأت العروض من 22 يونيو وحتى 2 يوليو، حيث يمكن للمتسوقين تعبئة عربات التسوق من جميع مستلزمات احتفالات العيد بأفضل الأسعار: من السلع التموينية المفضلة إلى الشوكولاتة الفاخرة، والأطعمة الطازجة، والأدوات، والضروريات المنزلية، والعطور، والمكياج، والأزياء وأكثر من ذلك بكثير بأسعار خاصة لا مثيل لها.
كما تقدم متاجر لولو توفيراً رائعاً على ديكور المنزل وتأثيث المنزل وأساسيات المطبخ. حيث يتوفر خصم يصل إلى 60% على أكسسوارات السفر قبل أن ينطلق المتسوقون في عطلة الصيف الكبرى. يمكن لرواد العطلات تجهيز أنفسهم بأمتعة أنيقة ومتينة بأسعار مخفضة في الصيف.
وسيتمكن متسوقو لولو من الاستمتاع بعروض «استرجع نصف ما دفعت» والتي تسري على الأزياء، الأحذية والأكسسوارات، بالإضافة إلى تشكيلات واسعة من الملبوسات التقليدية مثل الساري والشوريدار والكورتي.
قال سليم أم. ايه. مدير مجموعة لولو: «بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتمنى لولو هايبر ماركت لجميع عملائه مهرجاناً رائعاً وموسم عطلة صيفية مميزاً، تهدف هذه العروض لجعل موسم الأعياد والعطلات هذا مجزياً للجميع، من خلال ضمان مخزون كامل من جميع أنحاء العالم، وباستخدام شبكتنا من مكاتب التوريد والمخازن ذات الموقع الاستراتيجي وفريقنا من المشترين المدربين في كل فئة إلى أقصى حد».

لولو هايبر ماركت
عيد الأضحى
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