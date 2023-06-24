رئيس هيئة السياحة الأذربيجانية لـ«الاتحاد»: الإمارات ضمن أكبر 15 سوقاً  سياحياً لأذربيجان

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد فلوريان سينجستشميد، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأذربيجانية، أن دولة الإمارات تمثل سوقاً رئيسياً للسياحة القادمة إلى أذربيجان من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زخماً قوياً في الحركة السياحية من دولة الإمارات التي حلت في المرتبة الـ 15 ضمن قائمة أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى أذربيجان خلال شهر أبريل الماضي.

وقال سينجستشميد إنه وفقاً لأحدث أرقام السياح الدوليين إلى أذربيجان خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، استقبلت أذربيجان نحو 11 ألفاً و442 سائحاً من دولة الإمارات، مقارنة مع 7 آلاف و919 سائحاً في الفترة ذاتها من عام 2022، بنمو نسبته %44، لافتاً إلى أن هذا الرقم شكل نحو %28.2 من إجمالي عدد السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، والبالغ عددهم نحو 40 ألفاً و616 سائحاً.

وأوضح رئيس هيئة السياحة الأذربيجانية، خلال حواره مع «الاتحاد»، أن النمو المطرد في حركة الربط الجوي بين مطارات دولة الإمارات وأذربيجان خلال الفترة الماضية، وتزايد عدد الرحلات الجوية بين البلدين، شكل دفعة قوية للحركة السياحية بين البلدين، لافتاً إلى تسيير أربع شركات طيران رحلات مباشرة إلى باكو، تشمل شركة «ويز إير أبوظبي» و«فلاي دبي» والخطوط الجوية الأذربيجانية و«العربية للطيران» من الشارقة.

وأشار إلى أن الربط الجوي المتميز بين الإمارات وأذربيجان مع ميزة قصر المسافة، حيث لا تستغرق الرحلة سوق نحو 3 ساعات، يجعل أذربيجان وجهة سهلة وسريعة الوصول للسياح من دولة الإمارات، سواء للبرامج السياحية الطويلة أو عطلات نهاية الأسبوع القصيرة.

مؤشرات الطلب

وفيما يتعلق بمؤشرات الطلب على السفر خلال موسم الصيف، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأذربيجانية، إلى أن المؤشرات الأولية الواردة من شركات الطيران تشير إلى ارتفاع قوي بحجوزات الصيف، ما يبشر بتدفقات أعداد أكبر من السياح القادمين لاستكشاف أذربيجان، موضحاً أن الطلب يتزايد أيضاً على حجوزات موسم الشتاء، لافتاً إلى أن موسم الشتاء الماضي شهد تسيير طيران ناس رحلات شتوية وكانت ناجحة للغاية، مؤكداً العمل على ترويج السياحة الشتوية في أذربيجان خارجياً، وخاصة في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز من جاذبية أذربيجان وجهة سياحية على مدار العام.

وقال إن بلاده تمنح تسهيلات مختلفة للسياح القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، كالحصول على تأشيرات الدخول عند الوصول، متوقعاً أن يشهد المستقبل القريب منح تسهيلات أكبر للسياح في القوانين المنظمة للتأشيرات.

الاستثمار السياحي

وأشار إلى أن القطاع السياحي في أذربيجان يقدم فرصاً استثمارية متنوعة أمام المستثمرين من دولة الإمارات والمنطقة، لاسيما وأن أذربيجان تمنح العديد من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية للمستثمرين، مؤكداً حرص الهيئة والجهات المختلفة على تزويد وربط المستثمرين من دولة الإمارات بالفرص المتاحة في القطاع السياحي.

تدفقات عائلية

وأشار سينجستشميد إلى أن أهم ما يميز السياحة الخليجية خلال موسم الصيف فترة الإقامات الطويلة التي تتراوح بين 10 و15 ليلة، وبين 3 و4 ليالٍ في الموسم الشتوي في المواسم الأخرى، فضلاً عن ارتفاع متوسط الإنفاق للزوار من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات ملحوظة في تدفقات الزوار من الإمارات والمنطقة، ففي السابق كانت التدفقات تأتي في شكل أفراد أو مجموعات محدودة من الأصدقاء، لكن الآن شهدنا زيادة كبيرة في تدفقات العائلات والأسر التي تضم الأطفال من مختلف الشرائح، وذلك بعد أن عززت أذربيجان عوامل الجذب لتضم إلى جانب الطبيعة الخلابة، العديد من الأنشطة التي تلائم العائلات، فضلاً عن كونها وجهة ملائمة للسياح العرب من خلال توافر الطعام الحلال وفي الوقت نفسه وجهة متعددة الثقافات.

وقال إن أذربيجان تتميز بالغابات البكر، والتنوع البيولوجي، والمناظر الطبيعية المدهشة التي تعتبر مثالية للأنشطة الخارجية والمغامرات، مشيراً إلى أن العاصمة باكو تعرض العديد من عوامل الجذب على مدار العام، سواء في الصيف أو الشتاء، ففي الصيف تلعب باكو والمناطق المحيطة بها مثل «جابالا»، دوراً مهماً في الجذب السياحي، وفي الشتاء تجذب السياح من عشاق التزلج، وغيرهم من محبي الطبيعة الثلجية.

التعافي الكامل 2024

وأشار رئيس هيئة السياحة الأذربيجانية إلى أن القطاع السياحي في أذربيجان يسير بوتيرة جيدة نحو التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الأرقام المسجلة خلال عام 2022 مازالت أقل بنحو 50% من أرقام الذروة في 2019، إلا أن المؤشرات في العام الجاري تشير إلى أننا في الطريق إلى تحقيق التعافي الكامل خلال العام المقبل 2024.

وأوضح أن السوق الإماراتي كان أحد أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى أذربيجان التي حققت تعافياً في عام 2022، حيث استقبلنا أعداداً أكثر من مستويات ما قبل «الجائحة»، وكذلك السوق السعودي، متوقعاً أن يشهد موسم الصيف الجاري زخماً أكبر في عدد الزوار من الإمارات والمنطقة.

الأسواق الرئيسية

وأشار إلى تصدر كل من تركيا وروسيا الأسواق الرئيسية للسياحة في أذربيجان ثم الأسواق الخليجية وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، ثم الهند وباكستان ودول آسيا والباسفيك، متوقعاً أن تشهد التدفقات من الأسواق الأوربية نمواً ملحوظاً مع زيادة الربط الجوي بين أذربيجان وعدد من المدن والعواصم الأوربية مثل برشلونة وفينا وباريس عبر الخطوط الجوية الأذربيجانية.