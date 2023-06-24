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الاقتصادي

«كهرباء ومياه دبي» تختتم بنجاح أسبوع الرشاقة

خلال جلسات الأسبوع (من المصدر)
25 يونيو 2023 01:14

دبي (الاتحاد)

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اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي بنجاح «أسبوع الرشاقة المؤسسية 2023» الذي استمر لخمسة أيام في عدد من مباني الهيئة، وشارك فيه 1.000 موظف وموظفة من مختلف قطاعات «الهيئة»، وتضمن محاضرات وورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة متخصصين وخبراء من عددٍ من كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.
انطلقت فعاليات أسبوع الرشاقة المؤسسية، في مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي، بكلمة افتتاحية لمعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سلط فيها الضوء على أهمية اكتساب مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لمستويات أعلى من المرونة والرشاقة وأن تطور باستمرار من قدراتها لتتمكن من إدارة المخاطر بشكل فعال، مؤكداً أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد أفضل ممارسات الرشاقة المؤسسية في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات بما يعزز من الكفاءة والإنتاجية ويشجع على الإبداع والابتكار، إضافة إلى زيادة مشاركة الموظفين، والمرونة، والنمو المستدام.
وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص الإدارة العليا لـ(الهيئة) على ترسيخ مفهوم الرشاقة المؤسسية بين الموظفين لضمان سرعة التكيف والقدرة على تغيير آليات العمل لمواكبة المتغيرات».

دبي
كهرباء ومياه دبي
الرشاقة
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