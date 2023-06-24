تراجع واردات السلع الصينية من أميركا

حسونة الطيب (أبوظبي)

ليس بعيداً عن الصين، وجهت أميركا خلال السنوات القليلة الماضية، بوصلة وارداتها صوب دول آسيوية أخرى، للإيفاء بالطلب المحلي المتزايد على المنتجات الأجنبية، فيما تراجعت حصة السلع التي تستقبلها أميركا من الصين لأدنى مستوى لها منذ عام 2006.

واستوردت أميركا المزيد من السلع من الخارج خلال شهر أبريل الماضي، في الوقت الذي أصبحت فيه أقل اعتماداً على المنتجات الصينية، في إشارة للزخم الذي اتسم به الاقتصاد الأميركي خلال موسم الصيف الحالي.

وشهدت السوق الأميركية، في أبريل الماضي، استيراد المزيد من السيارات والهواتف النقالة والمعدات الصناعية، في حين تقلصت صادراتها نظراً لبطء نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفعت واردات أميركا بنسبة قدرها 1.5% إلى 323.6 مليار دولار في شهر أبريل. ويتم قياس الأرقام التجارية الأميركية بالدولار وليست مُعدلة وفقاً للتضخم، ما يمكنها من إظهار التغييرات التي تحدث في الأسعار والطلب، بحسب «وول ستريت جورنال».

السلع الرئيسية

ومن بين السلع الرئيسية التي تم جلبها داخل الأسواق الأميركية، السيارات ذات القيادة الذاتية وقطع غيارها والمعدات الصناعية، مثل منتجات المعادن والذهب غير النقدي، وغيرها من السلع المنزلية.

لكن تراجعت في الوقت ذاته، الواردات من خام النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة للخدمات، بما فيها المواصلات والسفر.

وتراجعت صادرات أميركا خلال شهر أبريل بنحو 3.6% إلى 249 مليار دولار، معظمها من خام النفط والمواد الصناعية. كما انخفضت صادرات السلع الاستهلاكية التي تتضمن جزءاً من الأدوية العلاجية والمجوهرات.

وفي غضون ذلك، ارتفعت صادرات أميركا من فول الصويا والأرز والفواكه المجمدة والعصائر، بينما تحقق ارتفاع نسبي في الخدمات.

تراجعت حصة تجارة الصين مع أميركا مرة أخرى، لتستمر بذلك وتيرة الجمود التجاري بين البلدين. وشكلت الصين 15.4% من واردات السلع الأميركية خلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في أبريل الماضي، في أقل حصة منذ شهر أكتوبر 2006.

ظلت الشركات الأميركية تبحث عن بدائل للشركات الصناعية الصينية، خلال السنوات القليلة الماضية. ونظراً للتوترات الجيوسياسية بين البلدين، فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رسوماً على آلاف السلع الصينية.

ويصب فقدان الصين لحصتها من الصادرات لأميركا، في مصلحة الدول الأوروبية والمكسيك وبعض الدول الآسيوية الأخرى. وشكلت مجموعة من 25 دولة في آسيا تتضمن الهند واليابان وفيتنام، 24.7% من السلع المستوردة لأميركا، على مدى فترة الـ 12 شهراً المنتهية في أبريل الماضي.

تقلص معدل واردات الصين خلال شهر مايو الماضي، ما يعضد المخاوف المتعلقة بتعافي البلاد في أعقاب رفع القيود التي فرضتها، للحيلولة دون انتشار وباء «كوفيد19».

الشحنات الخارجية

وانخفضت الشحنات الخارجية في مايو بنسبة 7.5% بالمقارنة مع السنة الماضية، بعد ارتفاع قدره 8.5% في شهر أبريل.

ويشير ضعف هذه الأرقام، لمدى البطء الذي لحق بتجارة السلع العالمية خلال هذا العام، في الوقت الذي عمد فيه الاتحادي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، لرفع أسعار الفائدة بغرض الحد من معدلات التضخم، وتحول المستهلك حول العالم للإنفاق على الخدمات في ظل انقضاء جائحة «كورونا».

وتتوقع منظمة التجارة العالمية والتنمية، نمو التجارة العالمية 1.6% خلال العام الجاري، في تراجع واضح عما حققته في العام 2022 عند 5%، ما يعكس تأثير ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة على نشاط الاقتصاد العالمي. وتتوقع المنظمة، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تصل لنحو 2.7% خلال العام الحالي 2023، دون النسبة التي حققها في العام 2022 عند 3.3%. كما تتوقع نمو التجارة بنحو 3.8% خلال عام 2024، مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي لنحو 2.9%. وبلغت فجوة العجز التجاري في السلع والخدمات، 74.6 مليار دولار في شهر أبريل، بالمقارنة مع 60.6 مليار دولار في مارس. وتشير الفجوة، لجلب أميركا سلعاً وخدمات أكثر مما صدرته. ويعتبر العجز الذي حدث في شهر مارس، الأقل منذ عام 2020.