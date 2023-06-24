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الاقتصادي

«أمازون» تستثمر 15 مليار دولار في الهند

26 مليار دولار إجمالي استثمارات «أمازون» بالهند (أرشيفية)
25 يونيو 2023 01:14

نيودلهي (د ب أ)

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أعلنت شركة «أمازون» أنها سوف تستثمر 15 مليار دولار في الهند، على مدى السنوات السبع المقبلة، طبقا للموقع الإلكتروني للشركة، في أعقاب اجتماع بين أندي جاسي، الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي. 
وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء، إن الخطة سترفع إجمالي استثمارات «أمازون» في الهند، إلى 26 مليار دولار. وشمل الاجتماع، الذي عقد في واشنطن، مناقشات حول دعم الشركات الناشئة الهندية وتوفير فرص عمل وتمكين الصادرات. 
وكانت شركة أمازون الأميركية العملاقة للتسوق عبر «الإنترنت» قد أعلنت مطلع العام الجاري تقديم خدمات الشحن الجوي في الهند، لتتوسع في آسيا، حتى على الرغم من ركود المبيعات العالمية عبر «الإنترنت»، عقب ازدهارها في فترة جائحة «كورونا».

أمازون
الهند
ناريندرا مودي
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