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الاقتصادي

استطلاع: عودة التفاؤل للشركات المتوسطة في ألمانيا

أرشيفية
25 يونيو 2023 01:14

فرانكفورت (د ب أ)

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كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا عن أن حالة التفاؤل عادت لتسود مرة أخرى بين الشركات المتوسطة في البلاد، وذلك رغم الانكماش الاقتصادي الأخير. 
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية الشركات المتوسطة في ألمانيا أعربت مرة أخرى عن تفاؤلها فيما يخص أعمالها خلال الأشهر الستة المقبلة، بعد تراجع مستوى توقعاتها لأنشطتها التجارية في الخريف الماضي. 
جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه مصرف «دي زد بنك» والرابطة الاتحادية لمصارف تعاونيات الائتمان «فولكس بنك» و«رايفايزن بنك»، وشمل الاستطلاع أكثر من 1000 شركة متوسطة. 
وبحسب تحليل القائمين على الاستطلاع، فإن أحد أسباب تحسن الحالة المعنوية للشركات يتمثل في أن حدة الارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز تراجعت مؤخراً بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل برنامج الحكومة للحد من ارتفاع أسعار هذه الخدمات. 
وقيمت الشركات المتوسطة وضع الأعمال الحالي بوجه عام بأنه «عاد ليصبح أفضل من المتوسط طويل الأجل». 
وأكد خبراء الاقتصاد: «مقارنة بالاستطلاع الذي أجريناه في الخريف، أصبح قلق الشركات المتوسطة، الناجم عن أعباء التكاليف، أقل بعض الشيء في الوقت الراهن، غير أن هناك وقتاً طويلاً قبل اعتبار هذا سبباً للاطمئنان». 
وأظهرت النتائج أن 73% من الشركات لا تزال تنظر إلى تكاليف الطاقة، باعتبارها مشكلة. 

ألمانيا
أسعار الكهرباء
الغاز
الطاقة
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