"شروق" تعلن افتتاح مشروع "جناح السراي بيت خالد بن إبراهيم"

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، افتتاح «جناح السراي، بيت خالد بن إبراهيم»، المشروع الجديد في قطاع الضيافة الفاخرة في الإمارة، والذي يعد امتداداً لـ«فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة»، حيث يعكس المشروع تراث الشارقة العريق وثقافتها الأصيلة ويقدم تجربة تاريخية وسياحية مميزة للزوار.

وعملت «شروق» على إعادة إحياء البيت التاريخي كفندق فاخر يضم 12 غرفة في بيتين، كل منهما يحتوي على مسبح وجلسات خارجية، ويوفر تجربة فريدة ومعاصرة للزوار من عشاق الضيافة التراثية الفاخرة، حيث يستضيفهم بيت عريق كان منزلاً لتاجر اللؤلؤ خالد بن إبراهيم قبل أكثر من 100 عام، يعكس جماليات العمارة التقليدية وفرادة التصميم الهندسي للمنازل السكنية بسقوف عالية وعوارض خشبية وأعمال حجرية وإضاءة عصرية أنيقة وألوان تجسد العناصر المعمارية الأساسية للثقافة الإماراتية العريقة.

وفي تعليقه على افتتاح المشروع، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «نفخر بتقديم (جناح السراي، بيت خالد بن إبراهيم)، الذي يعبر عن رؤية «شروق» في حفظ الثقافة والتراث الأصيل للإمارة، مع إضافة عناصر حديثة تزيد من جاذبية المكان وروحه العمرانية، حيث يسهم الفندق في تعزيز مكانة الشارقة، كإمارة عالمية رسمت مشهداً متفرداً يرتكز على مشروعها الثقافي، الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ يقدم تجربة استثنائية للزوار، من خلال ما يمثله من قيمة متفردة، وما يتميز به من لمسات إبداعية مبتكرة».

وأشاد القصير بالدور القيادي للشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وحرصها على المشروعات ذات القيمة التاريخية والتراثية التي تسهم في تطوير قطاع الضيافة والاستثمار وتحقيق رؤية الإمارة وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية، وأضاف: «نرحب بزوار الفندق الجديد من داخل دولة الإمارات وخارجها، للاستمتاع بالمرافق التي يتميز بها، والتي تتيح لهم فرصة التعرف على تاريخ وجماليات منطقة قلب الشارقة التراثية التي تستحضر الإرث التاريخي العريق لدولة الإمارات».