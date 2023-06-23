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«سياحة أبوظبي» تُكرم 15 منشأة تجارية بوسام «كنوز المدينة»

المسؤولون والمكرمون في صورة جماعية (من المصدر)
24 يونيو 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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كرّمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، 15 منشأة تجارية في الإمارة ضمن مبادرتها السنوية «كنوز المدينة»، تقديراً لدورها في رسم ملامح النسيج الحضري والثقافي لأبوظبي على مدار ما يزيد على 20 عاماً.
وقام معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بتقديم وسام «كنوز المدينة» لهذه المنشآت خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة مساء أمس في المجمّع الثقافي بأبوظبي. وتشمل قائمة المنشآت التجارية المُكرمة كلاً من كافتيريا أبو الأفوال، مؤسسة الغصن الأخضر للتجارة، جواهر المسعود، مطعم شابان بوغ، نظارات البديع، معرض القاهرة للأقمشة، مطعم ومرطبات العلمين، مطعم العرب، مطعم ومشويات كباب أبوكابي، المحمصة اللبنانية، مطعم ومشويات السلطان، محل ضوء الشمس للإلكترونيات، صالون عروس الخليج، كول آند كول للزهور، ومحلات الخياط الوطني.
وأطلقت هذه المبادرة للتنقيب عن «كنوز المدينة» التجارية والثقافية التي تشكل عنصراً رئيسياً في ذاكرتها المشتركة، وتكريمها. وقد تركت هذه المنشآت بصمتها في وجدان سكان أبوظبي وزوارها، ووفرت نقاط تواصل احتضنت مختلف فئات المجتمع. وتتماشى مبادرة «كنوز المدينة» مع استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى صون عناصر التراث الحديث من خلال تسليط الضوء على هذه الكنوز، وتوفير السبل الكفيلة بضمان مواصلة نشاطها، واستدامتها للأجيال الحالية والمقبلة.
وتضم هذه المعالم، المقاهي والمطاعم والمخابز والخياطين ومتاجر الأقمشة والعطور والمجوهرات واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي، وغيرها الكثير.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «سعداء بتكريم هذه الباقة المنتقاة من (الكنوز) الاقتصادية والاجتماعية التي تتجاوز أهميتها الوجدانية مجالات نشاطها وخدماتها، باعتبارها شواهد حية تروي مسيرة ازدهار الإمارة وتطورها الحديث، إلى جانب دورها في بناء الهوية الثقافية وبث الحياة في الأحياء السكنية والتجارية، حيث أصبحت منصة لمشاركة قصة أبوظبي مع العالم، وجزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع والذاكرة المشتركة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ونسعى، من خلال هذه المبادرة، إلى تأكيد تقديرنا لإسهاماتها في إثراء مجتمعنا، وندعو سكان الإمارة وزوارها لمواصلة التفاعل مع هذه الوجهات الاستثنائية، تحفيزاً لأنشطتها ودعماً لاستمراريتها».
وعقب نجاح مبادرة «كنوز المدينة» خلال العام الماضي، فتحت الدائرة باب استقبال ترشيحات الجمهور لدورتها الثانية خلال شهر أكتوبر 2022، والتي استقطبت 460 ترشيحاً. وعملت لجنة من المتخصصين على مراجعة ملفات الترشيح وتقييمها وفق معايير دقيقة.

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محمد خليفة المبارك
دائرة الثقافة والسياحة
كنوز المدينة
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