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الاقتصادي

الإمارات تبحث الشراكة المالية والاقتصادية مع تركيا

الحسيني خلال لقائه وزير الخزانة التركي (من المصدر)
24 يونيو 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أمس، مع معالي محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة المالية في دبي. 
وناقش اللقاء سبل ترسيخ الروابط والشراكات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا.
وأكد محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على ترسيخ العلاقات الثنائية مع جمهورية تركيا في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بما يساهم في دفع مسيرة النمو والتقدم والازدهار في كلا البلدين الصديقين. وقال معاليه: «تجمع دولة الإمارات وجمهورية تركيا علاقات استراتيجية وثيقة بفضل رغبة قيادة البلدين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب، تسهم في تحقيق تكامل اقتصادي مستدام، وتخدم التوجهات المستقبلية للبلدين، بما يحقق المنفعة المتبادلة». يشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين ارتفعت بنسبة 40% إلى 18.9 مليار دولار في عام 2022، ما يجعل تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3% من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تركيا أكثر من 5 مليارات دولار، ما يضع الإمارات في قائمة أكبر 15 دولة مستثمرة في تركيا.

تركيا
الإمارات
الإمارات وتركيا
محمد الحسيني
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