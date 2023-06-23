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الاقتصادي

«إحصاء أبوظبي» يستعرض سُبل تطوير المنظومة الإحصائية

خلال ملتقى شركاء إحصاء أبوظبي (من المصدر)
24 يونيو 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز الإحصاء – أبوظبي، ملتقى شركاء إحصاء أبوظبي، بمشاركة وحضور مسؤولين وممثلين عن عدد من أبرز الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تتعاون مع المركز في تنفيذ برامج استراتيجية لتبادل البيانات وتطوير المنظومة الإحصائية في إمارة أبوظبي.
وأكد معالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، أهمية الدور الذي يلعبه المركز بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للدائرة لتمكين حكومة المستقبل باستخدام أحدث الحلول الابتكارية والخدمات الحكومية المتطورة.
وأضاف معالي الكتاب: «تمضي دائرة الإسناد الحكومي والجهات التابعة لها قدماً في مرحلة جديدة من مسيرتها، نتطلع خلالها لتحقيق أهداف ورؤى قيادتنا الرشيدة بما يرسخ ريادة ومكانة إمارة أبوظبي، فمن خلال العمل المشترك والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، تستمر رحلة النجاح لنصنع مستقبلاً مزدهراً لإمارة أبوظبي».
وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، في كلمته الافتتاحية خلال الملتقى، حرص المركز المستمر على تعزيز وترسيخ التعاون مع الشركاء، وتوحيد الرؤى حول الأولويات المتمثلة في أهمية وضرورة استكمال تطوير منظومة العمل الإحصائي في أبوظبي، لما لها من تأثير مباشر على جميع القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي.

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