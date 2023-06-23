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الاقتصادي

«الاتحادية للضرائب» تتعاون مع غرفة رأس الخيمة

خلال التوقيع على مُذكرة التفاهم (من المصدر)
24 يونيو 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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وقعت الهيئة الاتحادية للضرائب، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وذلك سعياً نحو بناء شراكة استراتيجية فاعلة وحيوية بين الطرفين بهدف دعم استراتيجية التثقيف والتوعية الخاصة بنظام الضرائب لمجتمع رجال ورواد الأعمال والمستثمرين، والمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها وأهدافها العامة المتعلقة بدعم رجال ورواد الأعمال والمستثمرين.
وقع مذكرة التفاهم خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومحمد حسن السبب، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، وذلك بمقر الهيئة في دبي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون وتوسيع نطاقه في مجالات عدة، تتضمن التوعية والترويج بأهمية التسجيل الضريبي ودوره في تنويع اقتصاديات المنطقة، وأنواع الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشراكة في إعداد وتنفيذ وتطوير حزمة من ورش العمل لتثقيف ونشر الوعي بين رجال ورواد الأعمال والمستثمرين في مجتمع أعمال إمارة رأس الخيمة بما يتعلق بإجراءات وقوانين الضرائب.
وأكد خالد البستاني، حرص الهيئة على تعزيز أُطر التعاون والشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات، بما يضمن توفير منظومة ضريبية متكاملة وذات كفاءة عالية لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، حيث تُقدم مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نموذجاً فعالاً للعمل مع الهيئة للتوعية والتثقيف بشكل موسع بالنظام الضريبي في الإمارات ومستجداته وخدماته الاستباقية التي يوفرها.
من جهته، أكد محمد حسن السبب، مدير عام الغرفة بالوكالة، حرص الغرفة على تعزيز رؤية ريادة الهيئة في المجال الضريبي، وأن الغرفة ستسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم الإمكانيات كافة، ورفع المقترحات التي تساهم في تسيير تلك الإجراءات التي من شأنها دعم الأعضاء المنتسبين كافة للغرفة، وكذا قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة في الدولة بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص.

الهيئة الاتحادية للضرائب
غرفة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة
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