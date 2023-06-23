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الاقتصادي

«الإمارات للتنمية» يشارك في قمة الشرق الأوسط للتحول المستدام

«الإمارات للتنمية» يشارك في قمة الشرق الأوسط للتحول المستدام
24 يونيو 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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سلّط مصرف الإمارات للتنمية، الضوء على أهمية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحقيق رؤية دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي. جاء ذلك خلال قمة الشرق الأوسط للتحول المستدام التي انعقدت خلال يومي 20 و21 يونيو 2023 في دبي، وشارك فيها مصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية وخبراء القطاع.
واستعرض المصرف، ضمن جناحه الخاص في القمة، حلوله التمويلية المرنة والمخصصة، مع التركيز بصورة خاصة على حلول تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويلعب المصرف دوراً محورياً في هذا المجال، حيث تغطي حلوله التمويلية ما يصل إلى 100% من قيمة المشروع مع فترة سداد تصل إلى 15 عاماً، وفترة سماح لمدة عامين.
وتضمنت مشاركة المصرف في القمة جلسة نقاش مع عبدالله العبودي، نائب رئيس أول تمويل المشاريع والشركات في مصرف الإمارات للتنمية، بعنوان «دفع عجلة التنويع الاقتصادي والاستدامة في الإمارات: استشراف استراتيجيات تمويل الطاقة المتجددة»، وتناول فيها العبودي الدور المحوري لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في تحقيق رؤية دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي والاستدامة. وسلّط الضوء كذلك على دور مصرف الإمارات للتنمية في دعم الطموحات الوطنية لتحقيق تحول عادل ومنصف لقطاع الطاقة من خلال تمويل المشاريع والبرامج التي تدعم الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتعزز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة. وتناول الحوار أيضاً دور تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في دعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل مستدام. وأكد العبودي ضرورة توفير المزيد من التمويل لتعزيز مساعي إزالة الكربون في الصناعات الثقيلة والقطاعات كثيفة الانبعاثات.

مصرف الإمارات للتنمية
الإمارات
الطاقة المتجددة
الحياد المناخي
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