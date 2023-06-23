54.5 مليار درهم مكاسب الأسهم في أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخ المستثمرون الأجانب سيولة جديدة بلغت قيمتها 954 مليون درهم (صافي شراء) خلال الأسبوع الماضي في أسواق المال الإماراتية، فيما هيمنت الصناديق والمحافظ الاستثمارية على معظم التداولات.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية بقيمة 54.5 مليار درهم لتصل إلى 3.407 تريلون درهم يوم أمس مقارنة مع 3.3525 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق. ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي بقيمة 54 مليار درهم تقريباً، لتصل إلى 2.752 تريليون درهم، يوم أمس مقارنة مع 2.698 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وأغلق المؤشر لعام لسوق أبوظبي للأورق المالية مرتفعاً بنسبة 1.17% تعادل زيادة بقيمة 110 نقاط ليصل إلى مستوى 9557 نقطة يوم أمس مقارنة مع مستوى إغلاقه البالغ 9447 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وكانت محصلة التداولات خلال الأسبوع، ارتفاع أسعار الإغلاق لـ43 شركة، مقابل تراجع أسعار 28 شركة، فيما أغلقت 32 شركة على نفس مستوى إغلاقها السابق مستقرة، دون تغيير، وذلك من إجمالي 103 شركات مدرجة في سوق أبوظبي.

واستقطب السوق سيولة إجمالية للتداول بلغت قيمتها 4.9 مليار درهم تم تداولها من خلال 58 ألف صفقة نفذت على أسهم الشركات المدرجة بالسوق وتم من خلالها تداول 905 ملايين سهم.

وتظهر البيانات الصادرة عن السوق أن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ استثمارات كبيرة في الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأواق المالية خلال الجلسات الخمس الماضية بلغت قيمتها 740 مليون درهم صافي شراء، فيما استحوذوا على 20.5% من إجمالي قيمة التداول.

ووفقاً للبيانات الإحصائية فإن معظم تداولات المستثمرين الأجانب تركزت على الشراء، حيث بلغت قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو 1.38 مليار درهم فيما بلغت قيمة مبيعاتهم من الأسهم 616 مليون درهم خلال نفس الفترة، ولذلك فقد بلغت محصلة تداولاتهم نحو 769 مليون درهم صافي شراء.

وكذلك سجلت تداولات المستثمرين الخليجيين صافي شراء بقيمة 27.5 مليون درهم كمحصلة للتداولات التي بلغت قيمتها 135.3 مليون درهم (شراء) مقابل 108 ملايين درهم (بيع).

وأما المستثمرون العرب (غير الخليجيين) فقد أظهرت بيانات تداولاتهم صافي بيع بقيمة 54 مليون درهم وذلك نتيجة بيعهم أسهما بقيمة 189 مليون درهم مقابل شراء أسهما بقيمة 134 مليون درهم خلال نفس الفترة.

كما تظهر البيانات أن الاستثمار المؤسسي هيمن على تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، حيث استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على أكثر من 4 ملايين درهم تعادل نحو 80% من إجمالي قيمة التداول، خلال الأسبوع.

وسجلت تداولات المحافظ الاستثمارية والصناديق والمؤسسات عامة تداولات إيجابية كانت نتيجتها 63.4 مليون درهم صافي شراء.

سوق دبي

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بشكل طفيف لتبلغ 655 مليار درهم وفقا لأسعار الإغلاق يوم أمس، مقارنة مع 654.5 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق، وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 3792.5 يوم أمس، بارتفاع 3.5 نقطة، مقابل 3789 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي نحو 2.1 مليار درهم.