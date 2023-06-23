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الاقتصادي

«دبي المالي» يلغي إدراج أسهم 3 شركات

سوق دبي المالي
24 يونيو 2023 00:57

دبي (وام)

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أعلن سوق دبي المالي إلغاء إدراج أسهم شركات «أرابتك القابضة» و«ماركة» والخليجية للاستثمارات العامة «جيجكو» اعتباراً من نهاية جلسة تداول أمس، وذلك وفقا لقواعد الإدراج في سوق دبي المالي وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأوضح السوق، في إعلان، أن إلغاء إدراج شركتي «أرابتك» و«ماركة» يأتي استناداً لقواعد الإدراج الصادرة عن سوق دبي المالي والقوانين ذات العلاقة والتي تمكن السوق من إلغاء إدراج أسهم أي شركة محلية في حال تم اتخاذ قرار يقضي بحل أو تصفية الشركة المحلية أو في حال تم حلها أو تصفيتها بأي طريقة أخري.
وأشار السوق إلى قرار محكمة دبي الصادر في 16 يونيو 2021 القاضي بقبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس لشركة «أرابتك القابضة» والشركات التابعة لها، وإلى قرار محاكم دبي الابتدائية المؤرخ في 10 أكتوبر 2021 القابض بإشهار إفلاس شركة «ماركة» وتصفية أموالها بما في ذلك الشركات التابعة لها.
وأوضح سوق دبي أن الأسهم المملوكة من قبل مساهمي شركتي «أرابتك» و«ماركة» ستبقي في حساب كل مستثمر لدى شركة دبي للإيداع لحين استلام كتاب رسمي من المحاكم باكتمال عملية التصفية، ويمكن للمساهمين الاتصال مع هيئة الأوراق المالية والسلع في ما يخص تطورات تصفية الشركات، ومع شركة دبي للإيداع في ما يخص الاستفسار عن الأسهم المسجلة.
وأضاف السوق أن قرار إلغاء أسهم شركة «الخليجية للاستثمارات العامة» يأتي استناداً لقواعد الإدراج الصادرة عن السوق والقوانين ذات العلاقة والتي تمكن السوق من إلغاء إدراج أي ورقة مالية إذا استمر وقف التداول على هذه الورقة لمدة 6 أشهر أو أكثر.
وأشار سوق دبي إلى أنه سيتم الاحتفاظ بسجل مساهمي أسهم شركة «الخليجية للاستثمارات العامة» لدى شركة «دبي للإيداع» وسيتم منع التداول على أسهمها، ويمكن للمساهمين الاتصال مع «دبي للإيداع» في ما يخص الاستفسار عن أسهمهم المسجلة.

دبي
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شركة الخليجية للاستثمارات العامة
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