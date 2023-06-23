زخم تجاري وسياحي مرتقب خلال مفاجآت صيف دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تستعد قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه في دبي لموسم جديد من الرواج السياحي والتجاري مع انطلاق الدورة السادسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة ما بين 29 يونيو حتى 3 سبتمبر 2023.

وتوقع مسؤولون وخبراء في قطاع الضيافة والتجزئة أن يشهد الموسم الجديد من «المفاجآت» نمواً قوياً في حركة المبيعات وأعداد الزوار في مراكز التسوق، وأيضاً ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي والطلب على الوجهات والمتنزهات الترفيهية التي أعلنت جميعها عروضاً وتخفيضات متنوعة لجذب الزوار والمتسوقين خلال موسم الصيف.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تقديم أكثر من 3500 متجر بيع في جميع أنحاء المدينة تخفيضات تصل إلى 75% على العديد من المنتجات على مدار 10 أسابيع من موسم التخفيضات، وطرح أكثر من 100 عرض فندقي حصري للمفاجآت، بالإضافة إلى أكثر من 20 عرضاً خاصاً في الوجهات الترفيهية المختلفة.

وتوقعت مراكز تجارية في دبي أن تحقق نمواً في المبيعات وأعداد الزوار هذا الصيف يتراوح بين 20 و35% خلال المفاجآت، فيما أشار فندقيون إلى توقع تحسن قوي في معدلات الإشغال هذا الصيف لتتراوح بين 60 و70%.

دور حيوي

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن «مفاجآت صيف دبي» تلعب دوراً حيوياً في تطوير وازدهار قطاع التجزئة في دبي على مدار أكثر من ربع قرن، والتي بدورها ساهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق على مستوى العالم، لافتاً إلى أن فصل الصيف بات فترة مميزة لزيارة المدينة للاستفادة من العروض والباقات الترويجية المميزة التي يقدمها الشركاء في مختلف القطاعات، بما فيها الفنادق والطيران والمطاعم والترفيه والتجزئة، وتشهد مختلف القطاعات الاقتصادية حركة نشطة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال فترة تنظيم مفاجآت صيف دبي.

وأوضح أن المفاجآت نجحت في تحويل صيف دبي إلى موسم جاذب وغامر بالفعاليات والتجارب المميزة والممتعة للعائلات، حيث يوفر الحدث مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة التي تمتد على مدار أكثر من شهرين، وتشمل العديد من الفعاليات الترفيهية، والتخفيضات الكبيرة، والسحوبات والجوائز.

تجارب غنية

ومن جهته، قال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوّق لدى دبي القابضة لإدارة الأصول: «تُعدّ دبي من أبرز مدن العالم التي توّفر مجموعة واسعة ومتنوّعة من التجارب الغنية والممتعة ، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في العالم». وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى شركة ماجد الفطيم العقارية: «إن ماجد الفطيم لديها شراكة طويلة الأمد مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتنظيم مفاجآت صيف دبي، وتقديم عروض وتخفيضات مميزة خلالها للعملاء، مع توفير برنامج صيفي حافل لجميع أفراد العائلة في مختلف مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم».

نمو قوي

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا، إن مفاجآت صيف دبي تعد جزءاً مهماً من استراتيجية السياحة والتسوق في دبي، متوقعة أن يشهد المركزين نمواً قوياً في المبيعات والزوار هذا الصيف يتراوح بين 20 و35% مقارنة بصيف العام الماضي. وأشارت بستاني إلى الإضافات الجديدة التي شهدها «تاون سنتر جميرا»، مع افتتاح «جي إم جي»، المتخصصة في بيع وتوزيع وتصنيع مُنتجات العلامات التجارية المحلية والدولية لقطاعات الرياضة والأغذية والسلع الاستهلاكية، متجرها الأول لعلامة «مونوب» بدبي.