السبت 24 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«مالية عجمان» تنظّم دورة تدريبية حول التنبؤ بالإيرادات العامة

«مالية عجمان» تنظّم دورة تدريبية حول التنبؤ بالإيرادات العامة
24 يونيو 2023 00:57

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي
"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ": خدمات مميزة للحجاج في المنافذ الحدودية بالتعاون مع الشركاء

نظّمت دائرة المالية في عجمان دورة تدريبية متخصصة لموظفي حكومة عجمان حول الأساليب الحديثة للتنبؤ بالإيرادات العامة، بهدف تمكينهم من اكتساب الأدوات والمهارات المستخدمة في تحليل مسارات الإيرادات العامة والتنبؤ بها، بشكل حديث وفعّال، ما ينعكس إيجاباً على تحسين عملية تخطيط الموازنة العامة، وتعزيز سلاسة تنفيذها وموثوقيتها.
تأتي هذه الدورة التي حضرها المتخصصون في الجهات الحكومية في حكومة عجمان، ضمن البرنامج التدريبي الذي تتبنّاه الدائرة ضمن خطتها التدريبية، التزاماً منها بالتطوير المستمر لمهارات كوادرها البشرية ورفع كفاءات الموظفين الماليين بالحكومة وصقلها، بوصفها جوهر تحقيق الإبداع والابتكار والتميّز المؤسسي، وإيماناً بدورها المهم في قيادة المستقبل.
وتعليقاً على عقد الدورة وأهميتها، قال محمد عبدالحميد خليف، مدير مكتب السياسات والاستشارات في الدائرة: «نعمل بشكل متواصل على تنظيم دورات تدريبية للموظفين الماليين بالحكومة بمختلف اختصاصاتهم بناء على خطة مدروسة لتلبية احتياجاتهم، ولبناء رأسمال بشري قادر على دعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز الاستدامة المالية في الإمارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة فيها».

مالية عجمان
الإمارات
عجمان
دائرة المالية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في روسيا
اليوم 21:53
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
بيلاروسيا تتوسط لوقف تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:44
قوات أمن روسية تنتشر في العاصمة موسكو
عربي ودولي
بايدن يبحث الوضع في روسيا مع قادة دول غربية
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©