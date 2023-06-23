«مالية عجمان» تنظّم دورة تدريبية حول التنبؤ بالإيرادات العامة

عجمان (الاتحاد)

نظّمت دائرة المالية في عجمان دورة تدريبية متخصصة لموظفي حكومة عجمان حول الأساليب الحديثة للتنبؤ بالإيرادات العامة، بهدف تمكينهم من اكتساب الأدوات والمهارات المستخدمة في تحليل مسارات الإيرادات العامة والتنبؤ بها، بشكل حديث وفعّال، ما ينعكس إيجاباً على تحسين عملية تخطيط الموازنة العامة، وتعزيز سلاسة تنفيذها وموثوقيتها.

تأتي هذه الدورة التي حضرها المتخصصون في الجهات الحكومية في حكومة عجمان، ضمن البرنامج التدريبي الذي تتبنّاه الدائرة ضمن خطتها التدريبية، التزاماً منها بالتطوير المستمر لمهارات كوادرها البشرية ورفع كفاءات الموظفين الماليين بالحكومة وصقلها، بوصفها جوهر تحقيق الإبداع والابتكار والتميّز المؤسسي، وإيماناً بدورها المهم في قيادة المستقبل.

وتعليقاً على عقد الدورة وأهميتها، قال محمد عبدالحميد خليف، مدير مكتب السياسات والاستشارات في الدائرة: «نعمل بشكل متواصل على تنظيم دورات تدريبية للموظفين الماليين بالحكومة بمختلف اختصاصاتهم بناء على خطة مدروسة لتلبية احتياجاتهم، ولبناء رأسمال بشري قادر على دعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز الاستدامة المالية في الإمارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة فيها».