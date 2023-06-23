أحمد خليفة القبيسي مديراً عاماً لغرفة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تعيين أحمد خليفة القبيسي في منصب مدير عام الغرفة، وذلك في خطوةٍ لدعم جهود غرفة أبوظبي ورؤيتها الاستراتيجية نحو الارتقاء بالقطاع الخاص في الإمارة، ومواصلة البناء على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال الفترة الماضية.

وسيعمل القبيسي من منصبه الجديد على توظيف خبراته السابقة لتطوير بيئة داعمة ونشطة ومبتكرة لرواد الأعمال في إمارة أبوظبي للوصول بالقطاع الخاص إلى أقصى إمكاناته في مختلف المجالات الاقتصادية لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وبما يتماشى مع أهداف غرفة أبوظبي الطموحة الرامية إلى تمكين مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيته، لتكون إمارة أبوظبي الخيار المفضل للشركات والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025. وتمتد خبرة القبيسي في قطاع الأعمال والاستثمار والاستراتيجية على مدى أكثر من عقدين. كما يتمتع بشبكة علاقات راسخة مع العديد من الجهات والهيئات التنظيمية في الإمارة.

وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «يسعدنا الإعلان عن تعيين أحمد خليفة القبيسي مديراً عاماً للغرفة، وذلك في خطوة تؤكد حرص الغرفة على استقطاب الكفاءات القادرة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي على خريطة التنافسية العالمية ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة. وكلنا ثقة بمقدرة القبيسي الكبيرة في لعب دورٍ جوهري في إثراء أداء القطاع الخاص والمساهمة الفاعلة بدفع عجلة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال بناء الشراكات والمشاركة الفاعلة في مجتمع الأعمال».

كما أعرب المزروعي عن الامتنان والشكر والتقدير لمحمد هلال المهيري، المدير العام السابق للغرفة، بالنظر إلى مساهماته الاستثنائية خلال السنوات الماضية، والتي كان لها الفضل الكبير في تعزيز مسيرة نجاح الغرفة.

ومن جانبه، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «يسعدني الانضمام إلى فريق غرفة أبوظبي، هذا الصرح الاقتصادي العريق الذي يحظى بمكانة مرموقة على مستوى مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، وأتطلع اليوم إلى مواصلة البناء على الأسس المتينة والإنجازات والمكتسبات التي تحققت، والعمل مع جميع فرق الغرفة بروح الفريق الواحد لإطلاق المبادرات المبتكرة للوصول بالقطاع الخاص إلى أقصى إمكاناته، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة».